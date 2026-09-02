Šok pro Zelenského. Válka tajných služeb v ulicích Kyjeva si vyžádala 10 zraněných

Deset zraněných si vyžádala střelba ve středu ráno ve čtvrti Berezňaky v Kyjevě. Co šokovalo Ukrajinu i prezidenta Zelenského, bylo zjištění, že v hlavním městě mezi sebou bojovali příslušníci dvou klíčových tajných služeb – civilní SBU a vojenské HUR. Klíčovou osobou je navíc jeden z velitelů Ruského dobrovolnického sboru (RDK), který v rámci HUR bojuje proti Putinovi.
Podle informací z prezidentské kanceláře Volodymyr Zelenskyj okamžitě podrobil ostré kritice vedení SBU i HUR – za to, že o ozbrojeném střetu v ulicích hlavního města zpočátku mlčely a selhala mezi nimi komunikace.
SBU věc prezentovala tak, že zabránila teroristickému útoku FSB Ruské federace proti ruské opoziční osobnosti. Podle ukrajinských médií se jedná o Stepana Kaplunova, zástupce velitele pro bojové operace Ruského dobrovolnického sboru, jehož RDK pohřešovala od úterý 1. září.
Podle SBU během domovní prohlídky na jedné z adres „spáchala skupina osob ozbrojené napadení operativně-analytické skupiny SBU. Pokusili se zabránit provádění vyšetřovacích úkonů a zablokovali vozidly průjezd strážcům zákona. K zamezení napadení a zajištění bezpečnosti účastníků procesních úkonů byla nasazena speciální jednotka Centra speciálních operací ‚Alfa‘ SBU. Během potlačování ozbrojeného odporu strážci zákona použili zbraň.“
Podle zdrojů blízkých vojenské rozvědce byl ale Kaplunov unesen právě příslušníky SBU. Zdroj z HUR řekl Aktuálně.cz: „Oficiálně Kaplunova zachránili, ale ve skutečnosti ve svém stylu unesli. A zdá se, že mu něco chtějí přišít. Borci z jednotky se za něj chtěli postavit a při tom vznikl konflikt.“
Mezi SBU a HUR panuje tradiční rivalita. „Na začátku války SBU dokonce odpráskla ukrajinského vyjednavače, který pracoval pro HUR. Prostě věčný boj,“ zmiňuje pro Aktuálně.cz zdroj z HUR.
Verzi o tom, že Kaplunova ve skutečnosti unesla SBU, podporuje i to, že byl svými únosci po incidentu propuštěn.
K událostem se vyjádřil i vedoucí kanceláře prezidenta Ukrajiny a sám bývalý velitel HUR Kyrylo Budanov. Vyzval k důkladnému a nestrannému vyšetřování incidentu, ale jasně se zastal HUR. „Nikdo nemá právo beztrestně unášet vojenský personál, střílet v ulicích našich měst nebo vydávat a vykonávat zločinné rozkazy,“ zdůraznil Budanov.
Co bylo tedy důvodem zadržení Kaplunova? I jeho právník Taras Borovsky uznává, že Kaplunov jako ruský občan bojující v ukrajinské armádě může být předmětem zvýšené pozornosti ze strany SBU. Právník ale zdůrazňuje, že pokud existují důvodná podezření, musí být veškeré kroky podniknuty zákonným způsobem.
Ve hře je i varianta, že se Kaplunov podílel na nelegálních aktivitách. RDK je do značné míry tvořen lidmi z prostředí krajní pravice, fotbalových fanoušků a bojovníků MMA.
Zdroj z HUR ale tvrdí, že může jít i o cokoliv jiného: „Při takové práci se hodně věcí může jevit jinak, než ve skutečnosti jsou, a reálný stav zná velmi málo lidí. Představte si, že by se SBU přichomýtla k akci, jak se HUR snažila prodat Rusům Denise,“ dodal s odkazem na dnes již legendární akci, kdy příslušníci HUR vyjednávali s ruskou stranou o zabití velitele RDK Denise Kapustina výměnou za půl milionu dolarů.
Podařilo se jim sehrát jeho smrt, získali peníze, ale nakonec se k překvapení veřejnosti ukázalo, že Kapustin je naživu.