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Šok pro diváky. Moderátor Top Gear se rozhovořil o své zákeřné nemoci

ČTK

Britský televizní moderátor Jeremy Clarkson, který působil jako jedna z hlavních tváří motoristického pořadu Top Gear, oznámil, že mu byla diagnostikována agresivní forma rakoviny prostaty. Podle agentury Reuters a britských médií tuto informaci sdělil v posledních epizodách páté série svého pořadu Clarkson's Farm (Clarksonova farma), které ve středu zveřejnila platforma Amazon Prime Video.

Jeremy Clarkson
Clarkson, který si podle Reuters vybudoval pověst kontroverzní osobnosti, se proslavil po celém světě jako moderátor pořadu Top Gear stanice BBC. O pozici ale přišel poté, co v roce 2015 udeřil člena produkčního týmu. (Jeremy Clarkson)Foto: Profimedia, Eyevine
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„Mám rakovinu,“ řekl Clarkson dvěma dalším hlavním postavám ve scéně, kterou pro pořad podle serveru BBC natáčel vloni či v roce 2024. Šestašedesátiletý moderátor řekl, že nemoc byla odhalena "opravdu v raném stadiu" a od té doby podstoupil operaci, při které mu lékaři odstranili desetinu prostaty.

Na konci poslední epizody této série leží Clarkson v nemocniční posteli. „Řekněme, že léčba se trochu zvrtla, takže tu ještě chvíli zůstanu. Nesmím nic jíst ani pít a nevím, jak to dopadne,“ uvedl. „Ale pokud se vše povede, uvidíme se v šesté sérii. A pokud ne, tak ne,“ doplnil.

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Před odvysíláním posledních dvou dílů britský moderátor na síti Instagram zveřejnil video, v němž varoval, že jsou složitá podívaná. „Obvykle se snažíme, aby byl pořad idylický, okouzlující a veselý,“ uvedl. „Ale poslední dva díly, které vyjdou dnes v noci, ve skutečnosti nejsou ničím z toho. Je těžké se na ně dívat,“ doplnil.

Clarkson, který si podle Reuters vybudoval pověst kontroverzní osobnosti, se proslavil po celém světě jako moderátor pořadu Top Gear stanice BBC. O pozici ale přišel poté, co v roce 2015 udeřil člena produkčního týmu.

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Začal spolupracovat s Amazonem, kde spolu se svými kolegy z Top Gearu Richardem Hammondem a Jamesem Mayem vytvořil další pořad zabývající se automobily. Následně začal natáčet úspěšný seriál Clarkson's Farm zachycující jeho pokusy o provozování farmy, kterou vlastní ve střední Anglii.

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