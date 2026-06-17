Šok pro diváky. Moderátor Top Gear se rozhovořil o své zákeřné nemoci

Britský televizní moderátor Jeremy Clarkson, který působil jako jedna z hlavních tváří motoristického pořadu Top Gear, oznámil, že mu byla diagnostikována agresivní forma rakoviny prostaty. Podle agentury Reuters a britských médií tuto informaci sdělil v posledních epizodách páté série svého pořadu Clarkson's Farm (Clarksonova farma), které ve středu zveřejnila platforma Amazon Prime Video.
„Mám rakovinu,“ řekl Clarkson dvěma dalším hlavním postavám ve scéně, kterou pro pořad podle serveru BBC natáčel vloni či v roce 2024. Šestašedesátiletý moderátor řekl, že nemoc byla odhalena "opravdu v raném stadiu" a od té doby podstoupil operaci, při které mu lékaři odstranili desetinu prostaty.
Na konci poslední epizody této série leží Clarkson v nemocniční posteli. „Řekněme, že léčba se trochu zvrtla, takže tu ještě chvíli zůstanu. Nesmím nic jíst ani pít a nevím, jak to dopadne,“ uvedl. „Ale pokud se vše povede, uvidíme se v šesté sérii. A pokud ne, tak ne,“ doplnil.
Před odvysíláním posledních dvou dílů britský moderátor na síti Instagram zveřejnil video, v němž varoval, že jsou složitá podívaná. „Obvykle se snažíme, aby byl pořad idylický, okouzlující a veselý,“ uvedl. „Ale poslední dva díly, které vyjdou dnes v noci, ve skutečnosti nejsou ničím z toho. Je těžké se na ně dívat,“ doplnil.
Clarkson, který si podle Reuters vybudoval pověst kontroverzní osobnosti, se proslavil po celém světě jako moderátor pořadu Top Gear stanice BBC. O pozici ale přišel poté, co v roce 2015 udeřil člena produkčního týmu.
Začal spolupracovat s Amazonem, kde spolu se svými kolegy z Top Gearu Richardem Hammondem a Jamesem Mayem vytvořil další pořad zabývající se automobily. Následně začal natáčet úspěšný seriál Clarkson's Farm zachycující jeho pokusy o provozování farmy, kterou vlastní ve střední Anglii.
Mohlo by vás také zajímat: Deset let po brexit. Dva bratři s protichůdnými postoji jsou dnes oba zklamaní.
Nabízel dětem popcorn a odvoz domů, teď muže v Praze hledá policie
Policisté pátrají po neznámém muži, který podle nich v Praze 7 dětem nabízel popcorn a odvoz domů. Hledanému je podle policie zhruba 40 let, měl krátké světlé vlasy střižené na ježka a na sobě měl modré tričko. Pokud lidé muže na záznamu poznají nebo mohou poskytnout informace vedoucí k jeho nalezení, mají volat linku 158. V tiskové zprávě to ve středu uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Zešílel snad? Za bizarním aktem stál temný příběh. Konžané na MS rozčílili diktátora
Letošní rozšíření počtu účastníků fotbalového mistrovství světa přineslo několika týmům návrat po dlouhých letech. Demokratická republika Kongo, která dnes vstoupí do turnaje zápasem proti Portugalsku, hrála na šampionátu jen jednou - v roce 1974. A zanechala za sebou pozoruhodnou stopu.
Bartůňková skolila světovou čtyřiadvacítku a může vyzvat královnu tenisu
Dvacetiletá tenistka Nikola Bartůňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Elise Mertensovou 6:1, 6:4 a postoupila do čtvrtfinále.
Plzeň zná soupeře pro Evropu. Všechno ale může být jinak
Fotbalisté Plzně se ve 2. předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsö. Dvojzápas začnou 23. července venku, odvetu odehrají o týden později doma. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA Nyonu.
„Jiřák“ je jako nový, stálo to 470 milionů. Ozvala se ale i kritika
Rekonstrukce pražského náměstí Jiřího z Poděbrad za zhruba 471,1 milionu korun bez DPH je dokončena. Prostranství je od tohoto týdne přístupné lidem a ve středu ho slavnostně otevřeli zástupci hlavního města a Prahy 3.