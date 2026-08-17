Šok pro celé Španělsko. Vrahové rozstříleli těhotnou ženu přímo v turistickém ráji

Isla Cristina je za normálních okolností turisty vyhledávané malebné městečko v jižním Španělsku. Jsou zde vyhlášené rybí trhy, těží se tu mořská sůl a městečko je obklopeno lagunami a přílivovými kanály. V neděli 16. srpna tu ale došlo před zraky desítek turistů k masakru, který šokoval celé Španělsko.
K incidentu došlo kolem desáté hodiny večer, kdy byly ulice ještě plné života. Dva muži na motocyklu, v kuklách, se přiblížili k malé stojící skupince, vytáhli zbraně a spustili palbu, informovala agentura Reuters.
Na místě zůstala ležet těla tří obětí: devětatřicetileté ženy v osmém měsíci těhotenství, její dvaašedesátileté matky a šestnáctiletého chlapce. Čtvrtý účastník incidentu byl zasažen a v kritickém stavu převezen do nemocnice, pátý byl zraněn jen lehce. Útočníci ihned po střelbě přidali plyn a z místa činu zmizeli.
Svědkové popisovali výkřiky zoufalství a zděšení příbuzných, kteří okamžitě přiběhli k ležícím tělům. Záchranáři ani policisté, kteří na místo dorazili během několika minut, už nedokázali postřeleným pomoci.
Policie na případ vyhlásila přísné informační embargo, ale španělská média informují, že se jednalo o pečlivě naplánovanou odvetu v rámci krevní msty mezi soupeřícími rodinnými klany. Zabitá těhotná žena a její matka byly sestrou a tchyní muže známého pod přezdívkou „El Baba“, který v září 2024 zastřelil člena znepřáteleného klanu ve čtvrti El Torrejón v nedaleké Huelvě. Obě ženy se po tehdejším incidentu uchýlily do Isla Cristina v naději, že uniknou odplatě.
Jedná se o tradiční místní španělské rodinné klany, které v jižním Španělsku dlouhodobě působí a historicky ovládají část lokálního nelegálního obchodu s narkotiky. Jsou pro ně typické krvavé vícegenerační krevní msty (vendety).
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