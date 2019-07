Sojuz vynese do vesmíru nové členy posádky stanice ISS, je mezi nimi Američan i Rus

Z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu má v sobotu večer raketa Sojuz-FG vynést do vesmíru loď Sojuz MS-13 se třemi novými členy posádky Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Američan Andrew Morgan, Ital Luca Parmitano a Rus Alexandr Skvorcov by měli na ISS přistát při zkráceném letu už za přibližně šest hodin. Start i přistání mají vysílat na webu vesmírné agentury Roskosmos a NASA.

Nová trojice doplní posádku orbitálního komplexu na obvyklých šest členů. Připojí se k nynějšímu ruskému veliteli stanice Alexeji Ovčininovi a americkým astronautům Nicku Hagueovi a Christině Kochové, kteří na oběžné dráze pracují od března. Koncem června se na Zemi vrátili Rus Oleg Kononěnko, Američanka Anne McClainová a Kanaďan David Saint-Jacques.

Pro Morgana půjde o vůbec první let do vesmíru. Parmitano na ISS už pracoval před šesti roky a má s tím spojený nepříjemný zážitek. Při pracovní směně vně stanice mu do přilby skafandru unikla voda a málem se utopil. Skvorcov se mimo Zemi vydává už potřetí.

Podle Roskosmosu plánovaná délka letu Skvorcova, Parmitana a Morgana je 201 dní. Do útrob Mezinárodní vesmírné stanice mají ze své lodě přejít přibližně dvě hodiny po přistání, což už bude zhruba dvě hodiny po půlnoci.

