Při koaličních náletech na syrskou Rakku zemřely během několika dní desítky civilistů

před 26 minutami

Nálety mezinárodní koalice na čtvrti syrského město Rakka, které ovládá teroristická organizace Islámský stát (IS), si od pondělí vyžádaly 59 civilních obětí. Podle agentury AFP to oznámila exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která situaci v zemi monitoruje s pomocí lidí v terénu. Mezi mrtvými je údajně i 21 dětí. O město Rakka v současné době bojují jednotky arabsko-kurdské koalice za podpory mezinárodních sil vedených Spojenými státy. Džihádisté se Rakky zmocnili v roce 2014 a město dlouho patřilo k hlavním baštám IS. Podle OSN je v Rakce nadále uvězněno 10 000 až 25 000 lidí.

