Söder potvrdil, že pojede na sudetský sjezd do Brna. Následně se setká s Pavlem

Bavorský premiér Markus Söder navštíví navzdory vyhrocené debatě v Česku příští týden sjezd sudetských Němců v Brně. Řekl to v pondělí na tiskové konferenci po jednání předsednictva své strany Křesťansko-sociální unie (CSU) v Mnichově. Z moravské metropole Söder zamíří do Prahy za českým prezidentem Petrem Pavlem, který jej pozval na Pražský hrad.
„Chci to tu ještě jednou jasně říci, po některých debatách v Česku: Samozřejmě pojedu na Sudetoněmecký sjezd do Brna. Je to vyjádření podpory sudetským Němcům,“ uvedl Söder. Bavorský premiér je tradičně patronem sudetských Němců, kteří jsou od roku 1954 považováni vedle Švábů, Franků a Starobavorů za jeden z kmenů Bavorska.
Söder až dosud svou účast na sjezdu sudetských Němců v Brně oficiálně nepotvrdil. V únoru na tiskové konferenci po setkání s českým premiérem Andrejem Babišem v Mnichově řekl, že v Brně pravděpodobně bude. Na konci dubna svou účast na sjezdu potvrdil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt, který je rovněž člen CSU a v jehož ministerské kompetenci jsou otázky vyhnanců. Söder podle programu na webu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) pronese v neděli 24. května na sjezdu projev.
„Dostal jsem také pozvánku od českého prezidenta Pavla. A týž den ho na jeho pozvání navštívím na Pražském hradě,“ řekl. „Velmi mě to potěšilo, protože to je myslím velmi dobrý signál smíření,“ dodal bavorský premiér.
Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, bude poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů navrhla Poslanecké sněmovně usnesení, ve kterém chce, aby s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila. Dolní komora českého parlamentu by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. O usnesení se bude po přerušení znovu jednat ve čtvrtek. Organizátoři už uvedli, že se sjezd uskuteční, ať budou poslanci hlasovat jakkoli.
Sudetoněmecký sjezd byl také tématem pátečních jednání českého ministra zahraničí Petra Macinky v Berlíně. Hovořil o něm se svým protějškem Johannem Wadephulem, ale například i s poslancem Spolkového sněmu a předsedou Česko-německé parlamentní skupiny Stephanem Mayerem. Mayer v pondělí téma rozhovoru potvrdil, podrobnosti ale odmítl sdělit s tím, že se jednalo o rozhovor důvěrný.
Ministr Macinka v rozhovoru, který v Berlíně poskytl prestižnímu německému deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) uvedl, že si podle něj Dobrindt a Söder sjezd sudetských Němců v Brně neužijí. Zopakoval také kritiku na adresu předáka sudetských Němců Bernda Posselta i iniciativy Meeting Brno, která sudetské Němce do moravské metropole pozvala. Macinka v pátek v Berlíně zdůrazňoval, že podle něj česká debata o sjezdu nebude mít na česko-německé vztahy vliv.
Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. První organizovaný transport odsunutých Němců odjel do americké okupační zóny 25. ledna 1946. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 tisíc až 30 tisíc lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 tisíc až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.
Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že SdL ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován. Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, který v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.
Mohlo by vás také zajímat: Němci budují nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Hlavním cílem je mít k dispozici alespoň 460 tisíc bojeschopných vojáků a technologickou převahu.
ŽIVĚ Pistorius přijel do Kyjeva, jednat bude o nových zbraňových systémech
Německý ministr obrany Boris Pistorius v pondělí přijel na předem neohlášenou návštěvu Ukrajiny. V Kyjevě bude jednat o spolupráci mezi oběma zeměmi, zejména co se týče vývoje nejmodernějších bezpilotních systémů. Informuje o tom agentura DPA.
ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu
Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.
Češi za polední menu platí rekordně: průměr už přesáhl 200 korun
Průměrná cena za oběd v ČR v dubnu přesáhla 200 korun, v porovnání s loňským dubnem za něj lidé zaplatili v průměru o šest korun více. Vyplývá to z Edenred Restaurant Indexu, který je sestavován na základě transakcí z benefitních karet. Podle společnosti Edenred průměrná cena poledního menu v Česku překročila 200 korun poprvé.
U mě pořád dobrý. Vychází kniha rozhovorů s režisérem Janem Hřebejkem
Nová kniha zkušené novinářky Veroniky Bednářové přináší otevřený, osobní a místy velmi zábavný rozhovor s jedním z nejvýraznějších českých režisérů posledních dekád Janem Hřebejkem. Publikace U mě pořád dobrý (Vyšehrad) mapuje Hřebejkovu životní i tvůrčí cestu od dospívání přes první filmové úspěchy až po mezinárodně oceňované snímky a zákulisí české filmové scény.
Landovský se stal zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci
Bývalý český velvyslanec při Severoatlantické alianci (NATO) Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Návrh na vytvoření pozice i jeho jmenování v pondělí schválila vláda, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání kabinetu.