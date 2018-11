Rakouské sociální demokraty poprvé povede žena. Hlasovalo pro ni 98 procent delegátů

Novou předsedkyní Sociálnědemokratické strany Rakouska (SPÖ) byla v sobotu zvolena bývalá ministryně zdravotnictví Pamela Rendiová-Wagnerová. Stala se tak první ženou, která se postavila do čela této strany. Informuje o tom agentura APA.

Pro sedmačtyřicetiletou Rendiovou-Wagnerovou na sjezdu strany hlasovalo 97,8 procenta delegátů. Nová předsedkyně v čele strany nahradí Christiana Kerna, který se nedávno rozhodl odejít z politiky.

Kern byl od května 2016 do prosince 2017 rakouským kancléřem. Loni v říjnu přivedl sociální demokracii v parlamentních vobách k solidnímu výsledku, který však stačil jen na druhou příčku za vítěznými lidovci (ÖVP) nynějšího kancléře Sebastiana Kurze. Ti vytvořili koalici s protiimigrační Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ) a SPÖ se stala nejsilnějším opozičním subjektem.

Kern, který byl v minulosti šéfem rakouských státních drah (ÖBB), v říjnu uvedl, že už nechce být "politikem z povolání" a že se plánuje vrátit do světa byznysu.

Pamela Rendiová-Wagnerová byla od března do prosince loňského roku ministryní zdravotnictví a žen, kde již několik let pracovala jako šéfka oddělení veřejného zdraví a lékařských záležitostí. Krátce před inaugurací do ministerské funkce vstoupila do SPÖ. Od loňského listopadu je poslankyní Národní rady, dolní komory parlamentu, kde vede poslance své strany.

Vystudovala medicínu na Vídeňské univerzitě a tropické lékařství v Londýně. Před vstupem do politiky pracovala na několika klinikách, přednášela na vysokých školách doma i v zahraničí a podílela se na mezinárodních programech zaměřených na epidemiologii a výzkum tropických nemocí.