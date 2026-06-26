Socialista v čele New Yorku zastropoval nájemné u milionu bytů. Kritici se už ozvali

New York ve čtvrtek schválil zastropování nájemného u přibližně milionu bytů s regulovaným nájemným, kde žijí obyvatelé s jednoletou či dvouletou nájemní smlouvou, uvedla agentura AP. Splnil tak předvolební slib newyorského starosty a demokratického socialisty Zohrana Mamdaniho, který do funkce nastoupil v lednu.
Opatření přijala nezávislá městská komise pro směrnice o nájemném, jejíž členy jmenuje starosta města.
Ačkoliv výsledek není překvapivý, je to podle AP vítězství pro Mamdaniho, který čelí skepticismu ohledně své schopnosti plnit sliby o zlepšení cenové dostupnosti v největším americkém městě.
Tento týden je to už druhý úspěch demokratického starosty. V úterních demokratických primárkách do Kongresu ve třech newyorských obvodech zvítězili progresivní kandidáti, jejichž kandidaturu Mamdani podpořil.
Mamdani rozhodnutí o zastropování nájemného označil za historické vítězství pro nájemníky v New Yorku. "Je to úleva, kterou si pracující lidé v našem městě zaslouží," uvedl.
Očekává se, že krok komise bude napaden u soudu. Jedna z jejích členek, která zastupuje pronajímatele, na protest rezignovala s tím, že byl narušena nezávislost komise. Většinu z jejích členů jmenoval Mamdani.
Realitní skupiny tvrdí, že zastropování nájemného způsobí pronajímatelům potíže s placením běžné údržby a oprav vzhledem k rostoucím nákladům a inflaci. Podle kritiků regulace nájemného tato politika také povede k vyššímu nájemnému u bytů, na které se zastropování nevztahuje.
Přibližně dva miliony lidí v New Yorku bydlí v žádaných bytech s regulovaným nájemným, které tvoří asi 40 procent městského bytového fondu. Přestože jsou v soukromém vlastnictví, městská komise každoročně hlasuje o maximálním povoleném navýšení nájemného u těchto bytů.
Komise naposledy zafixovala nájemné za funkčního období demokratického starosty Billa de Blasia, jenž město vedl v letech 2014 až 2021. Za Mamdaniho předchůdce, demokratického starosty Erica Adamse, komise povolila růst nájemného. Minulý rok se jednalo o navýšení až o tři procenta u jednoletých nájemních smluv a až 4,5 procenta u těch dvouletých.
V bytech s regulovaným nájemným v New Yorku mohou žít lidé nehledě na výši příjmů, což bývá terčem kritiky, jelikož v nich často bydlí lidé vydělávající vysoké částky.
Sám Mamdani v podobném bytě v newyorském obvodu Queens žil se svojí ženou předtím, než se stal starostou a přestěhoval se do oficiálního sídla starostů Gracie Mansion. Před vítězstvím si jako člen zákonodárného sboru státu New York vydělával necelých 150.000 dolarů ročně (3,2 milionu Kč).
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