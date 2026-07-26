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Zahraničí

Sobotní útok v Berlíně byl zřejmě islamistický terorismus, uvedl ministr vnitra

ČTK

Sobotní útok při manifestaci za práva komunity LGBT+ v Berlíně byl podle všeho islamistický terorismus. Na tiskové konferenci na místě činu to řekl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Útok si podle něj vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných.

Deadly vehicle crash into crowd near Berlin's annual CSD parade
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt na tiskové konferenci k útoku na berlínský Pride.Foto: REUTERS – Annegret Hilse
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Podezřelý útočník, 21letý Abdul B., je stále na útěku. Podle Dobrindta jde o německého občana s libanonskými kořeny. V minulosti spáchal řadu trestných činů, radikalizoval se a působil na berlínské islamistické scéně.

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt už v noci na dnešek nabídl berlínské policii pomoc ústředních německých orgánů. Čin označil za zbabělý a odporný. „Uděláme vše, abychom tento strašlivý čin a jeho pozadí rychle vyšetřili,“ dodal ministr.

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Berlínský primátor Kai Wegner odmítl, že by nebyl pochod hrdosti dostatečně zabezpečený. Útok se odehrál několik stovek metrů od vyhrazené oblasti.

Německý kancléř Friedrich Merz sobotní útok označil za odporný. Jde podle něj o útok na celou společnost, která je otevřená a miluje svobodu.

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„Čin v Berlíně je odporný. Statisíce lidí z celého světa pokojně slavili na Christopher Street Day. Chtěli, abychom se k sobě chovali dobře a tolerantně," napsal Merz na síti X. Berlínská akce za práva komunity LGBT+ spojená s pochodem hrdosti se tradičně nazývá Christopher Street Day (CSD). „Je to útok na naši společnost,“ dodal kancléř.

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Prezident Frank-Walter Steinmeier označil čin za "útok na naši otevřenou společnost, na náš způsob soužití". Předsedkyně největší německé opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelová bulvárnímu listu Bild řekla, že doufá, že pachatel bude brzy dopaden. Čin označila za „strašlivý islamistický útok“, který „nesmí zůstat bez následků“.

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