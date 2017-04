Sobotka v Berlíně pohrozil Merkelové: Kvůli dálničnímu mýtu vás můžeme dát k soudu

před 1 hodinou

Český premiér Bohuslav Sobotka zopakoval výhrady vůči německému plánu zpoplatnit své dálnice. Podle Česka to může být diskriminační, protože za dálnice by fakticky platili jen cizinci, a nikoliv Němci. České ministerstvo dopravy má do konce měsíce udělat analýzu. Česko by se pak mohlo přidat k chystané rakouské žalobě na Německo.

Berlín (od našeho zpravodaje) - Česku dál vadí německý plán zpoplatnit své dálnice.

Český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se v pondělí sešel v Berlíně s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, které pohrozil žalobou. K té Česko sáhne, pokud vyhodnotí, že je německý systém dálničního mýta diskriminační.

Potvrdit nebo vyvrátit to má analýza, kterou by měl ministr dopravy Dan Ťok (ANO) předložit vládě do konce dubna.

Premiér Sobotka se ale netají tím, že německé plány s dálničním mýtem tak jako tak odmítá. "Vidíme v tom riziko diskriminace," řekl Sobotka.

Za dálniční známky by v Německu fakticky platili jen cizinci, a nikoliv němečtí řidiči. Ti podle návrhu dostanou platbu za dálniční známku v plné výši zpět - stát jim totiž o stejnou částku sníží povinnou silniční daň.

Majitelé těch nejekologičtějších aut na opatření dokonce vydělají. Silniční daň se jim sníží o víc, než kolik zaplatí za mýtné.

Merkelová po setkání se Sobotkou ale odmítla, že by chystané německé mýtné bylo protiprávní. "Nepovažujeme to za diskriminaci cizích řidičů," řekla Merkelová. "Snažila jsem se to vysvětlit. Ale připouštím, že česká strana k tomu byla skeptická."

Rakousko chystá žalobu

O tom, že se jedná o diskriminaci cizinců, už má ale dávno jasno Rakousko.

"Nemáme nic proti mýtnému systému. Ale když mají být Rakušané znevýhodněni, musíme proti tomu zakročit," řekl rakouský ministr dopravy Jörg Leichtfried. Rakousko tak na německé mýto chystá žalobu.

Česko by se k ní mohlo připojit, pokud analýza českého ministra Ťoka diskriminaci potvrdí.

Rakousko se už několik měsíců snaží dát dohromady koalici sousedů Německa, která by proti zpoplatnění dálnic postupovala společně. "Naším cílem je vznik spojenectví proti německému mýtnému," řekl Leichtfried. Výslovně zmínil, že do koalice chce zapojit i Česko.

Ministr Ťok pro to nejdříve nejevil nadšení. "Mně se do té koalice proti Německu moc nechce," řekl v lednu Aktuálně.cz.

Podle diplomatů, se kterými redakce mluvila, je české ministerstvo dopravy zdrženlivé, protože nechce ohrozit plánovanou spolupráci s Německem - například při budování vysokorychlostní železnice spojující obě země. V jednání je trať spojující Prahu a Drážďany a modernizace železnice mezi Plzní, Domažlicemi a Mnichovem.

Bruselu mýto nejprve taky vadilo

Německý plán na zpoplatnění dálnic původně označila za diskriminační i Evropská komise, která dbá na dodržování pravidel v rámci jednotného evropského trhu.

Německo následně návrh upravilo. Především zlevnilo a rozšířilo nabídku krátkodobých dálničních známek. Desetidenní známka by měla stát od 2,50 do 25 eur, tedy zhruba 70 až 680 korun v závislosti na výši emisí auta. Roční známka má stát maximálně 130 eur, tedy 3500 korun.

Taková podoba mýta Bruselu podle Němců už vyhovuje.

Německo navíc protesty sousedů odmítá. "Zdá se, že u Rakušanů jde o těžký případ mýtní schizofrenie", řekl německý ministr dopravy Alexander Dobrindt.

Podle něj musí skončit doba, kdy cizinci v Německu za dálnice neplatí, ale Němci v zahraničí ano. Dálnice zpoplatňují například Češi, Rakušané nebo Francouzi.

Sousedi Německa namítají, že nemají nic proti platbám za použití německých dálnic, ale jde jim o to, aby měli všichni občané Evropské unie stejné podmínky. "My se k německým řidičům nechováme diskriminačně, oni prostě zaplatí dálniční známky stejně jako naši občané," prohlásil premiér Sobotka.

Německo je poslední velkou evropskou zemí, která své dálnice zatím pro osobní auta nezpoplatnila. Řidiči nákladních aut mýtné platí už řadu let.

Česko-slovensko-německá schůzka

Premiér Sobotka přijel do Berlína spolu se slovenským předsedou vlády Robertem Ficem u příležitosti pětadvacátého výročí podpisu československo-německé smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci.

Česko, Německo i Slovensko zdůrazňují, že vztahy jejich zemí jsou nejlepší v historii a nemůžou je narušit ani spory kvůli migrační krizi.

