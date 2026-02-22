Snímek Pan Nikdo proti Putinovi slaví úspěch. Získal prestižní britskou cenu BAFTA

Snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v české koprodukci, v neděli získal cenu BAFTA za nejlepší dokumentární film. Britská filmová akademie o tom informuje na svých internetových stránkách. Film byl nominován i na Oscara.
Pan Nikdo proti Putinovi ruského režiséra Pavla Talankina a amerického dokumentaristy působícího v Kodani Davida Borensteina vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české společnosti PINK.
Talankin, který v Rusku pracoval jako učitel, dokumentuje propagandu na škole v jednom městě za Uralem zejména v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.
Borenstein o Talankinovi řekl, že ještě "před dvěma lety byl učitelem a teď tu stojí jako vítěz ceny BAFTA", píše BBC na svých internetových stránkách. Poděkoval mu za statečnost, jakou vyžadovalo propašovat natočený materiál z Ruska. Podle Borensteina je potřeba více Panů Nikdo.
V sekci dokumentů bylo nominováno celkem pět snímků, kromě Pana Nikdo proti Putinovi to byl třeba film 2000 metrů do Andrijivky, ve kterém jsou záběry z malých kamer, jež měli u sebe ukrajinští vojáci bránící svoji zemi proti Rusku.
Tento víkend zaznamenal úspěch i česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki, který v sobotu dostal na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale cenu za nejlepší dokument. Snímek v Berlíně získal také vedlejší Caligariho cenu.
Mezinárodní úspěch měl z českých dokumentů například i časosběrný snímek René režisérky Heleny Třeštíkové. V roce 2008 dostal Evropskou filmovou cenu, označovanou za evropského
"Ikonické." Američané dojali emotivním gestem, to kanadská superhvězda byla otrávená
Američtí hokejisté slaví své první zlato z olympiády od domácích her v Lake Placid 1980, kdy parta studentů zaskočila tehdy "nepřemožitelný" Sovětský svaz. Tentokrát americký triumf není šokem, ale i tak milánské finále proti Kanadě hodně zaujalo.
Vyhrál olympijský duch, nakazil nás, jásal šampion. Connor? Už nikdy si nekoupí drink
Hokejový svět čekal 12 let na olympiádu s nejlepšími hráči planety a v milánském finále se dočkal vskutku famózní tečky. Kanaďané s Američany předvedli bitvu jako řemen. Kdo ji sledoval, musel být do hry vtažený na každé jedno střídání. Vítězně z ní odešly Spojené státy.
Vysněné bydlení vytvořili z kontejnerů. Měsíčně platí minimum a vodu mají ze vzduchu
Když se influencerka svým blízkým poprvé svěřila, že si společně s manželem chce postavit dům z lodních kontejnerů, setkala se především s nepochopením. Dnes však jejich netradiční domov sklízí obdiv po celém internetu. V čem spatřují plusy a minusy alternativního bydlení?
Ukrajina dostala pomoc za osm bilionů korun. Český podíl slábne
Už čtyři roky bojuje Ukrajina se silnějším agresorem. Přežívá i díky proudu pomoci ze Západu. Jenže ten ze Spojených států vloni prakticky vyschl. Naštěstí zaskočila Evropská unie. Podívejte se, kdo je nejštědřejším podporovatelem Ukrajiny a kdo raději předstírá, že se jej konflikt netýká.
Dávné Evropany pojí „rohaté bytosti“, zjistili vědci. Klíčem byl hrob šamanky
Srnčí paroh podle nedávno publikované studie nabízí odpověď na otázku, jak spolu vycházeli první zemědělci, kteří do Evropy dorazili v prehistorii, a původní lovci a sběrači. Klíčem je zde pohřební výbava dávné šamanky.