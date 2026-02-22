Přeskočit na obsah
Zahraničí

Snímek Pan Nikdo proti Putinovi slaví úspěch. Získal prestižní britskou cenu BAFTA

ČTK

Snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v české koprodukci, v neděli získal cenu BAFTA za nejlepší dokumentární film. Britská filmová akademie o tom informuje na svých internetových stránkách. Film byl nominován i na Oscara.

Pan nikdo proti Putinovi
Učitel a spolurežisér Pavel Talankin v dokumentárním filmu Pan Nikdo proti Putinovi (2025).Foto: Externí
Pan Nikdo proti Putinovi ruského režiséra Pavla Talankina a amerického dokumentaristy působícího v Kodani Davida Borensteina vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české společnosti PINK.

Talankin, který v Rusku pracoval jako učitel, dokumentuje propagandu na škole v jednom městě za Uralem zejména v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.

Související

Borenstein o Talankinovi řekl, že ještě "před dvěma lety byl učitelem a teď tu stojí jako vítěz ceny BAFTA", píše BBC na svých internetových stránkách. Poděkoval mu za statečnost, jakou vyžadovalo propašovat natočený materiál z Ruska. Podle Borensteina je potřeba více Panů Nikdo.

V sekci dokumentů bylo nominováno celkem pět snímků, kromě Pana Nikdo proti Putinovi to byl třeba film 2000 metrů do Andrijivky, ve kterém jsou záběry z malých kamer, jež měli u sebe ukrajinští vojáci bránící svoji zemi proti Rusku.

Tento víkend zaznamenal úspěch i česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki, který v sobotu dostal na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale cenu za nejlepší dokument. Snímek v Berlíně získal také vedlejší Caligariho cenu.

Mezinárodní úspěch měl z českých dokumentů například i časosběrný snímek René režisérky Heleny Třeštíkové. V roce 2008 dostal Evropskou filmovou cenu, označovanou za evropského

