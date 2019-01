Alpy dál sužuje sněhová kalamita, v Bavorsku vyhlásili stav přírodní katastrofy

Obyvatelé Bavorska a Rakouska dál čelí útrapám spojeným s vydatným sněžením. Lidé se musí obrnit trpělivostí, neboť podle německé meteorologické služby DWD bude v Alpách sněžit přinejmenším do poloviny příštího týdne. V německých, rakouských i švýcarských Alpách stále hrozí vysoké riziko lavin, které si již vyžádaly několik životů. Několik obcí v jižním Bavorsku je kvůli sněhu i nadále odříznutých od světa. S komplikacemi při úklidu sněhu se potýkají silničáři i železničáři. Tisíce domácností jsou bez dodávek elektřiny.

V Bavorsku jsou dál odříznuté od světa osady Jachenau a Buchenhöhe, kde uvízlo asi 350 lidí. Dnes sníh zatarasil přístup i do obcí Vorderbrand a Ettenberg. Obyvatelé mají podle úřadů dostatek potravin, po silnici se k nim ale dostanou jen vojenská vozidla. Nedostupných je také několik oblastí v Rakousku, dopravu do střediska Galtür, do obce St. Leonhard i do údolí Kaunertal v Tyrolsku se dnes ale podařilo obnovit. Ve Štýrsku armáda připravuje na pátek letecké zásobování odříznutých regionů.

Jihobavorská oblast kolem Berchtesgadenu kvůli sněhové kalamitě vyhlásila stav přírodní katastrofy. Stejné opatření, které úřadům usnadňuje koordinaci záchranných i technických prací, vyhlásil i nedaleký okres Miesbach. V Ayingu u Mnichova zabil sedmiletého chlapce padající strom, který se zlomil pod tíhou sněhu.

Mnohé školy v Bavorsku zrušily vyučování kvůli složité dostupnosti, ale i z bezpečnostních důvodů. Němečtí učitelé se ovšem podle ministerstva kultury musí do práce dostavit, aby se mimo jiné postarali o žáky, kteří se do školy i přes obtížné podmínky vydali.

Sněhové volno vyhlásily některé školy v Rakousku, hlavně v Salcbursku, ale i v Horních Rakousích. Tamní hejtman Thomas Stelzer řekl, že situace je vážná a že stovky lidí podávají při boji s přívaly sněhu nadlidské výkony. Podle něj problémy budou trvat dál, protože navzdory přechodnému zlepšení počasí v pátek a v sobotu má podle předpovědí od neděle do úterý napadnout další až metr nového sněhu. Už nyní podle rakouského meteorologického institutu ZAMG dosáhla sněhová pokrývka na mnoha místech výšky, která se objeví jen jednou za 30 až 100 let.

Německý železniční dopravce Deutsche Bahn (DB) na svém webu varoval cestující před zpožděním a rušením spojů v regionech, kde hustě sněží. Týká se to mimo jiné tratí do města Lindau na břehu Bodamského jezera či příměstské linky mezi Mnichovem a Tutzingem, kde doprava zcela stojí. Na odklízení sněhu z nádraží v Miesbachu, Schaftlachu a Schliersee nasadili železničáři i bagry.

Železniční spojení je problematické také v Rakousku. Dráhy kvůli lavině zastavily provoz mezi Gollingem a Werfenem v Salcbursku, což znamená kvůli náhradní autobusové dopravě pro dálkové vlaky jedoucí přes Salcburk na Bischofshofen zpoždění až 120 minut.

Bavorské i rakouské úřady doporučují řidičům nevyjíždět, pokud to není nutné. Rakouští záchranáři podle APA varovali neukázněné řidiče, kteří nerespektují uzavírky, že se k nim v případě problémů nemusí dostat pomoc.

Na kluzkých hornobavorských silnicích se v noci stala asi stovka nehod. Řidiči často s vozem sjeli do příkopu. Kvůli lavinovému nebezpečí policie uzavřela silnici od Wildbad Kreuth k rakouské hranici.

Sníh trápí i zbytek Německa

Sněžení netrápí jen Alpy, ale také Krušné hory v Německu či Bavorský les na německé straně Šumavy. Saská policie má podle portálu Sächsische.de plné ruce práce, neboť silnice jsou kluzké a mnohde nesjízdné. Zavřen je například úsek dálnice A72 u saského Burgstein v blízkosti zemských hranic s Bavorskem a Durynskem, kde uvízlo vícero kamionů. Kolony zde v noci na dnešek měly až deset kilometrů.

Podobná situace je na silnici z Chemnitzu (Saské Kamenice) do Marienbergu, která dále pokračuje do Česka na Horu Svatého Šebestiána. Policie uvedla, že zde uvízlo 166 nákladních vozidel a že nákladní auta stojí i na silnici z Chemnitzu vedoucí k Vejprtům. Policejní velitelství v Chemnitzu zaznamenala v noci stovky nehod s více než dvacítkou zraněných.

Několik desítek řidičů nákladních aut strávilo noc na durynském úseku dálnice A9 spojující Mnichov s Berlínem. Obdobné to bylo na dálnici A8 mezi Ulmem a Nellingenem v Bádensku-Württembersku, kde v koloně zůstaly stovky kamionů.

Nebezpečím zůstávají laviny. Ve Štýrsku se vojáci připravují na odstřel sněhu v nebezpečných lavinových svazích.

U tyrolské obce St. Anton am Arlberg zahynul 16letý hoch, kterého ve středu pozdě odpoledne smetla lavina. Mladík se svou německo-australskou rodinou lyžoval mimo sjezdovku. Skupina se dostala k příkrému svahu, kvůli kterému nemohla pokračovat, a proto zavolala horskou službu o pomoc. Než se záchranáři k místu dostali, zasypala mladíka před zraky ostatních členů rodiny masa sněhu. Záchranářům se ho již nepodařilo oživit. Policie uvedla, že nikdo z výpravy neměl potřebné vybavení jako lopatky či lavinové vyhledávače.