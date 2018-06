Sněmovna lordů v Británii schválila větší roli parlamentu v dohodě o brexitu

před 1 hodinou

Horní komora britského parlamentu uštědřila další porážku kabinetu konzervativní premiérky Theresy Mayové, když ke klíčovému vládnímu zákonu o brexitu schválila dodatek posilující roli parlamentu v celém procesu. Je to nové kolo bitvy mezi Dolní sněmovnou, Sněmovnou lordů a vládou o to, jak silný má být hlas parlamentu při jednání o odchodu země z EU. Podle agentury Bloomberg je nyní v sázce především to, zda Spojené království může Evropskou unii opustit bez "rozvodové" dohody. Dodatek, který Sněmovna lordů schválila, dává parlamentu důležitější roli pro případ, že poslanci Dolní sněmovny brexitovou dohodu neschválí, nebo se Londýnu a Bruselu nepodaří takovou dohodu vůbec dojednat.