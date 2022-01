Sněhová kalamita v Pákistánu. Cestou do sportovního střediska v autech umrzlo 21 lidí

Na 21 turistů umrzlo v autech cestou do oblíbeného sportovního střediska na severu Pákistánu, kde napadlo nezvyklé množství sněhu. Podle agentury DPA to uvedly tamní úřady, které oblast prohlásily za zasaženou kalamitou a další cesty do ní zakázaly. Středisko Marrí leží 64 kilometrů severovýchodně od hlavního města Islámábád v nadmořské výšce 2300 metrů.

Ve sněhu uvízla zhruba tisícovka aut. Mezi mrtvými jsou podle úřadů Pákistánci, včetně mnoha žen a dětí. Je mezi nimi i policista, který byl v horském městečku na dovolené s manželkou a šesti dětmi. Do Marrí, které založili v 19. století Britové jako sanatorium pro své koloniální vojáky, vyrazily desetitisíce obyvatel hlavního města, aby si užily sněhu. Hotely se rychle zaplnily a tisícům turistů tak nezbylo než zůstat v autech. Videa sdílená na sociálních sítích ukazují celé rodiny, včetně dětí, jak leží mrtvé ve svých zasněžených vozech. "Způsobila úmrtí nachlazení, nebo otrava oxidem uhelnatým?" napsal se na twitteru vedoucí oddělení infekčních nemocí na University of Maryland UCH Faheem Yonus. "Oxid uhelnatý je bez zápachu, sníh mohl zablokovat výfuk a cestující mohli rychle zemřít poté, co se oxidem uhelnatým nadýchali," dodal. Úřady příčiny úmrtí nesdělily. Záchranné složky se snaží uvízlé turisty vyprošťovat, místní obyvatelé jim pak nosí jídlo a deky. V oblasti začalo hustě sněžit v úterý v noci. Meteorologové předpovídají prudké přívaly sněhu až do nedělního večera. "Do Marrí se nahrnulo takové množství turistů poprvé za 15 až 20 let, což způsobilo velkou krizi," řekl ve videu pákistánský ministr vnitra. Pákistánský premiér Imran Chán vyjádřil šok nad "tragickou smrtí" turistů.