Sněhová bouře zasáhla New York. Miliony obyvatel jsou uvězněny doma

Miliony obyvatel města New York a dalších částí severovýchodu Spojených států jsou kvůli zákazům cestování v důsledku sněhové bouře uvězněny doma, píše agentura AP.
Pavel o něm řekl, že je odporný. To Trump neřeší, říká analytik. Má to ale podmínku
Zbrojte, kupujte americký plyn, zastavte masovou imigraci! To radí Evropanům Paul McCarthy z konzervativního think-tanku Heritage Foundation, blízkého Bílému domu. V Praze byl na pozvání Pražského centra transatlantických vztahů CEVRO Univerzity. Trump podle něj není ideologický člověk. „Je to byznysmen. Je schopen si vybudovat celkem přátelské vztahy i s lidmi, na které předtím útočil.“
ŽIVĚMinistři EU se neshodli na sankcích proti Rusku, Maďarsko a Slovensko jsou proti
Ministři zahraničí zemí Evropské unie v pondělí nedosáhli dohody na 20. balíku sankcí proti Rusku. Po skončení jednání v Bruselu to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, která to označila za neúspěch. Sankce blokuje Maďarsko a podle informací i ČTK Slovensko.
Europarlament po rozhodnutí soudu v USA odložil projednávání obchodní dohody
Výbor Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod odložil hlasování o obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy na neurčito. Na sociální síti X to v pondělí oznámil předseda výboru Bernd Lange. Poslanci se rozhodli projednávání dohody pozastavit s ohledem na rozhodnutí amerického nejvyššího soudu, podle nějž jsou cla uvalená na řadu zemí světa včetně EU nezákonná.
ŽIVĚ„Skvělá práce pro špatné lidi, styďte se!“ Trump spílá soudu a hrozí novými cly
Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) zastaví v úterý výběr cel uložených na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA). V pátek Nejvyšší soud USA označil tato cla za nezákonná. Americký prezident Donald Trump dnes v příspěvku na své sociální síti opět zkritizoval nejvyšší soud a pohrozil novými cly.
ŽIVĚKonec dohadů. Prezident Pavel nebude vládě vetovat rozpočet se schodkem 310 miliard
Prezident Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 mld. Kč, i když podle odborníků porušuje zákon. Řekl to v rozhovoru pro Deník.