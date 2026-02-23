Přeskočit na obsah
Zahraničí

Sněhová bouře zasáhla New York. Miliony obyvatel jsou uvězněny doma

Miliony obyvatel města New York a dalších částí severovýchodu Spojených států jsou kvůli zákazům cestování v důsledku sněhové bouře uvězněny doma.
Winter snow storm hits New York City
Powerful winter storm hits New York City
Powerful winter storm hits New York City
Winter snow storm hits New York City
Miliony obyvatel města New York a dalších částí severovýchodu Spojených států jsou kvůli zákazům cestování v důsledku sněhové bouře uvězněny doma. |
Foto: REUTERS
ČTK / Reuters

Miliony obyvatel města New York a dalších částí severovýchodu Spojených států jsou kvůli zákazům cestování v důsledku sněhové bouře uvězněny doma, píše agentura AP.

FILE PHOTO: Press briefing at the White House following the Supreme Court's ruling on tariffs
FILE PHOTO: Press briefing at the White House following the Supreme Court's ruling on tariffs
FILE PHOTO: Press briefing at the White House following the Supreme Court's ruling on tariffs

Pavel o něm řekl, že je odporný. To Trump neřeší, říká analytik. Má to ale podmínku

Zbrojte, kupujte americký plyn, zastavte masovou imigraci! To radí Evropanům Paul McCarthy z konzervativního think-tanku Heritage Foundation, blízkého Bílému domu. V Praze byl na pozvání Pražského centra transatlantických vztahů CEVRO Univerzity. Trump podle něj není ideologický člověk. „Je to byznysmen. Je schopen si vybudovat celkem přátelské vztahy i s lidmi, na které předtím útočil.“

Europarlament
Europarlament
Europarlament

Europarlament po rozhodnutí soudu v USA odložil projednávání obchodní dohody

Výbor Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod odložil hlasování o obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy na neurčito. Na sociální síti X to v pondělí oznámil předseda výboru Bernd Lange. Poslanci se rozhodli projednávání dohody pozastavit s ohledem na rozhodnutí amerického nejvyššího soudu, podle nějž jsou cla uvalená na řadu zemí světa včetně EU nezákonná.

