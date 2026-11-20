Více než týden bojovali veterináři o její život, nakonec ale marně. Ve čtvrtek zemřela slavná hrošice Fiona ze zoologické zahrady v Cincinnati. Příčinou úmrtí byly vážné zdravotní komplikace poté, co zvíře snědlo pletenou čepici. Tu vhodil do výběhu jeden z návštěvníků, informovala zpravodajská agentura AP. Pro zoo v americkém státě Ohio je to druhá citelná ztráta – první byl gorilí samec Harambe.
Vše odstartovalo před více než týdnem, kdy jeden z návštěvníků vyhodil pletenou čepici do vzduchu. Stropní ventilátor ji ale následně odrazil a předmět nešťastnou náhodou propadl malým otvorem nad pozorovacími okny přímo do hrošího výběhu. Fiona cizí předmět posléze snědla, což vedlo k akutní neprůchodnosti trávicího traktu.
Poté začal komplikovaný boj o život. Veterináři a ošetřovatelé Fioně poskytovali nepřetržitou péči, jelikož chirurgický zákrok byl u dospělého hrocha vyhodnocen jako extrémně rizikový až prakticky neproveditelný – například kvůli tlusté kůži, složité anatomii žaludku a rizikům spojeným s anestezií, uvedla agentura AP.
Celebrita hned po narození
Expertní tým vyzkoušel celou řadu metod v naději, že se čepice uvolní sama. Fiona podstoupila ultrazvuk i kolonoskopii a ošetřovatelé ji dokonce opakovaně stavěli na vibrační desku zapůjčenou z koňské farmy. Nic z toho ale nepomohlo a slavná hrošice ve čtvrtek zemřela.
„S obrovským smutkem s vámi sdílíme zničující zprávu, že to Fiona nezvládla – i přes četné pokusy našich úžasných veterinářů a ošetřovatelů,“ objevilo se na Facebooku zoologické zahrady v Cincinnati. V diskuzi pod příspěvkem zavládl jak smutek nad ztrátou oblíbeného zvířete, tak hněv na návštěvníky, kteří se v prostorách zahrad neumí chovat.
Hrošice Fiona se v roce 2017 dostala do středu světové pozornosti hned po svém předčasném narození, kdy už tehdy bojovala o svůj život. Narodila se o šest týdnů dříve s hmotností pouhých 13,2 kilogramu, což byla v té době nejnižší zaznamenaná porodní váha u hrocha obojživelného.
Ozvala se i druhá dáma USA
Jelikož nedokázala sama sát, ošetřovatelé ručně dojili její matku a život malé hrošice denně dokumentovali na sociálních sítích. Hned se díky tomu stala místní celebritou, před zoo dokonce stojí i její socha. K ní nyní lidé začali přinášet květiny a kondolenční kartičky.
„Navždy naše Fiona,“ stojí podle AP na jednom z dojemných vzkazů. Starosta Cincinnati Aftab Pureval označil Fionu za „symbol vytrvalosti a radosti“, guvernér státu Ohio Mike DeWine ji nazval „skutečnou ikonou“.
Ozvala se také Usha Vance, druhá dáma a manželka viceprezidenta JD Vance. „Zpráva o Fioně nás nesmírně zarmoutila. Naše rodina ji v zoo v Cincinnati velmi ráda navštěvovala,“ napsala na svém Instagramu.
„Obětoval“ se už Harambe
Pro zařízení jde o druhou tragickou ztrátu. V roce 2016 přišlo zoo o gorilího samce Harambeho, kterého bezpečnostní tým musel zastřelit při záchraně tříletého chlapce. Dítě překonalo bariéru a spadlo přímo do Harambeho výběhu, gorila se ho chopila a chvilku vláčela po zemi.
Ani jinde není o tragická úmrtí zvířat nouze. Například v Tennessee se vzácná antilopa udusila plastovým víčkem a v Německu v roce 2014 zemřel lední medvěd po spolknutí bundy, kterou do jeho výběhu upustil návštěvník, připomněla agentura AP.
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