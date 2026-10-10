„Snaží se uklidit svůj binec.“ Trump čelí ostré kritice po jeho dohodě s Putinem

Demokratičtí lídři v Senátu USA kritizují jako naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o dodávkách nejméně 300 tisíc tun nafty na americký a světový trh. Trump dohodu oznámil v pátek, během jednání v Miami o ukončení války na Ukrajině. Jednání v sobotu skončilo předčasně.
Ve společném prohlášení v čele s šéfem senátních demokratů Chuckem Schumerem hovoří o zoufalém ujednání s „vrahounským diktátorem“. Dohodu kritizovali i někteří republikáni.
„Oznámení prezidenta Trumpa, že Spojené státy na šest měsíců povolí globální nákupy ruského dieselu, je naprostou zradou Ukrajiny, našich evropských spojenců a americké národní bezpečnosti,“ uvádí prohlášení vedení senátních demokratů. K prohlášení se připojili vedle Schumera také nejvýše postavené demokratka v senátním zahraničním výboru Jeanne Shaheenová a nejvýše postavená demokratka senátního bankovního výboru Elizabeth Warrenová.
Demokratičtí lídři uvádějí, že Trumpovo rozpoutání války s Íránem zdražilo pohonné hmoty všem Američanům a že prezident se nyní „snaží uklidit svůj binec zoufalými dohodami s vrahounským diktátorem“. Trumpově vládě vyčítají, že se místo spolupráce s Evropany, na které enormní ceny paliv rovněž dolehly, obrátila na jejich největší bezpečnostní hrozbu - Rusko. „V zoufalé snaze zachránit Trumpovy politické vyhlídky prodala Ukrajinu,“ poznamenali o kroku americké vlády.
Demokratičtí představitelé dále uvedli, že Trump musí ukončit válku s Íránem místo financování ruské válečné mašinerie. „Putin reaguje jen na sílu, což znamená ostře zakročit proti Rusku a těm, co umožňují jeho válku proti Ukrajině,“ dodali.
Trumpa kritizují i někteří republikáni. Reuters zmínil kongresmana Dona Bacona, podle kterého je čas naopak uplatnit další sankce, které nedávno Kongres USA schválil. „A ne odměňovat diktátora tím, že mu dáte do rukou více peněz, zatímco on dále útočí a zabíjí ukrajinské civilisty,“ uvedl.
Proti Trumpovu rozhodnutí se ostře postavil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země od února 2022 čelí ruské invazi. Ten v pátek na síti X napsal, že zmírnění protiruských sankcí bez jasné a trvalé dohody o deeskalaci je projevem očividné slabosti. Podle Zelenského ujednání jen umožní Rusku zabít více lidí a způsobit větší škody.
Ukrajinský prezident také zdůraznil, že vůči Rusku je třeba tvrdost a že je třeba uvést do praxe odsouhlasené sankce podle amerického zákona, který je odkazem zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama. Smyslem balíku sankcí je dostat Rusko pod tlak, a tím ho přinutit ukončit válku.
Trump v pátek oznámil, že se s Putinem dohodl na tom, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty, v dalších měsících pak budou následovat ještě vyšší dodávky. Putin následně prohlásil, že Rusko je připraveno dodávat ropu a ropné produkty na americký a světový trh. Dodávky podle něj budou mít příznivý vliv na světovou ekonomiku.
V sobotu předčasně skončila jednání zástupců Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války Ruska proti Ukrajině, napsal v sobotu server Ukrajinska pravda s odvoláním na zpravodaje rozhlasové stanice RFE/RL a amerického vyjednávače Steva Witkoffa. Rozhovory podle serveru skončily po překvapivém ujednání prezidentů USA a Ruska o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh.
„Jednání v Miami skončila dříve, než se plánovalo. 'Druhý den nebude,' říkají mi zdroje,“ napsal Alex Raufoglu z RFE/RL na sociální síti X.
Trump v poslední době připisuje zdražování pohonných hmot ukrajinským útokům na ruské ropné rafinerie. Zároveň tvrdí, že za růst cen není odpovědná mezi Američany nepopulární válka s Íránem, kterou USA a Izrael zahájily na konci února. Kyjev údery na ruské rafinerie hájí a uvádí, že se tímto způsobem snaží omezit schopnost Moskvy financovat invazi. Ukrajina opakuje, že je připravena k symetrickému zklidnění útoků na ruský energetický sektor, pokud se Rusko zachová stejně.
Trump, jehož Republikánská strana v listopadových volbách do Kongresu čelí riziku ztráty většiny v Kongresu, růst cen pohonných hmot připsal i demokratům. Podle něj zavírají rafinerie ve státech, kde vládnou, včetně Kalifornie.
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