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Zahraničí

„Snaží se nás zastrašit.“ Trump zuří kvůli článku o daru od Arabů, autoři byli předvoláni

ČTK

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa poslala předvolání několika novinářům deníku The New York Times (NYT) před federální velkou porotu kvůli jejich článku o bezpečnostních nedostatcích nového prezidentského speciálu Air Force One. Ten Spojené státy dostaly darem od Kataru. Deník označil postup ministerstva spravedlnosti za pokus zastrašit média a útok na svobodu tisku.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump boards Air Force One at Palm Beach International Airport in West Palm Beach
Americký prezident Donald Trump nastupuje do letounu Air Force One.Foto: REUTERS – Elizabeth Frantz
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O incidentu informovala agentura AP a samotný deník NYT. Předvolání dostali reportéři a editoři Julian Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager a Eric Schmitt. Federální agenti podle deníku některá z nich doručili přímo novinářům domů. Novináři budou ve středu vypovídat před federální velkou porotou na Manhattanu. Předvolání podle listu neobsahují bližší informace a pouze uvádějí, že se týkají údajného porušení federálního trestního práva.

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Americké ministerstvo spravedlnosti sdělilo stanici BBC, že předvolání se týká protiprávních úniků informací. „Novináři jsou cílem, tím jsou ti, kteří utajované informace prozradili,“ citovala BBC vyjádření ministerstva.

BBC uvedla, že zatímco sdělování tajných informací novinářům je zločinem, tak americká ústava v zájmu informování veřejnosti zaručuje médiím svobodu tisku. „Oceňujeme důležitou roli, kterou tisk v této zemi zastává, ale ministerstvo spravedlnosti má rovněž důležitou roli zajistit, že lidé, kterým byla svěřena tajemství naší země, nakládají s těmito informacemi tak, jak je třeba, což znamená tyto utajované informace nesdílet,“ dodalo ministerstvo.

Trumpův nový letoun? Neochrání před raketami

NYT tento týden s odvoláním na anonymní zdroje napsal, že Trump po summitu NATO v Turecku odletěl nejprve starším letounem Air Force One na britskou základnu Mildenhall na doporučení prezidentovy ochranky. Novější stroj, darovaný Katarem, podle deníku postrádá některé pokročilé bezpečnostní systémy staršího prezidentského letounu, včetně ochrany proti raketovým útokům.

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Trump i Bílý dům bezpečnostní problémy odmítli. Prezident popřel, že by změna letadel souvisela s hrozbami ze strany Íránu a mluvčí Bílého domu Steven Cheung označil nový Air Force One za špičkově vybavený stroj s vysokou úrovní zabezpečení.

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Právník deníku David McCraw uvedl, že to, že federální agenti přišli k novinářům domů, by mělo znepokojit každého Američana, který věří v ústavu a ve svobodu tisku, již ústava chrání. Podle něj se vláda snaží zastrašit novináře a zabránit veřejnosti dozvědět se, jak funguje státní správa.

Ministerstvo spravedlnosti už letos vydalo obdobná předvolání také novinářům listů The Washington Post a The Wall Street Journal, později je ale stáhlo. Vyšetřování úniků utajovaných informací jsou ve Spojených státech běžná, předvolávání novinářů k výpovědi je však podle obhájců svobody médií neobvyklé a odrazuje zdroje i reportéry od investigativní práce.

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