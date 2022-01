Smyčka okolo Trumpa se utahuje. Amerika se dozví, jaký vliv měl v útoku na Kapitol

Joe Biden přes rok úřaduje v Bílém domě, jeho předchůdce Donald Trump ovšem stále tvrdí, že vítězem prezidentských voleb z listopadu 2020 je on. Vyšetřování útoku na Kongres z loňského 6. ledna ale mezitím ukazuje, jak se Trump a jeho okolí systematicky snažili výsledky voleb zvrátit, a to patrně i za porušení zákonů. Nyní je veřejnost zase o krok blíž k tomu, aby se dozvěděla, co přesně se stalo.

