Smrtící virus: v centru nákazy hoří nemocnice, pacienti utíkají z karantény

"V noci přišli lidé a zapálili stany pro pacienty." Šíření eboly v Africe přerůstá lékařům přes hlavu, zatímco čelí útokům popíračů, kteří nemoc považují za hoax, na kterém nemocnice a neziskové organizace profitují.
Epidemie eboly v Kongu přerůstá možnosti místních zdravotníků. Nemocnice v epicentru nákazy čelí útokům povstalců, pacienti mizí z karantény a WHO varuje před rychlým šířením viru. Přestože odborníci neočekávají pandemii podobnou covidu, pacienti s podezřením na nákazu už se objevili v několika evropských zemích.
Epidemie eboly ve střední Africe se šíří rychleji, než ji tamní zdravotníci dokážou dostat pod kontrolu, varuje generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO).
Nejhorší situace je v Demokratické republice Kongo, kde se nákazu nedaří dostat pod kontrolu i kvůli útokům ozbrojenců na nemocnice, útěkům pacientů z izolace a nedůvěře části obyvatel vůči úřadům.
Poplach v Evropě v posledních dnech vyvolaly také dva případy v Itálii.
V regionu Lombardie úřady aktivovaly krizové postupy poté, co se do země z Ugandy vrátili dva humanitární pracovníci s příznaky připomínajícími ebolu. Oba skončili ve specializované nemocnici Sacco v Miláně. Testy ale nakonec přítomnost eboly nepotvrdily, jak v úterý informoval portál Euronews.
Video: Pacient s podezřením na ebolu míří na Bulovku. Expert představuje smrtící virus (20. 5. 2026)
V nemocnicích v Česku a Německu stále zůstává deset Američanů s podezřením na nákazu ebolou. Jedná se o humanitární pracovníky, kteří s nákazou přišli do kontaktu v Ugandě. Riziko zavlečení nemoci do Evropy ale zůstává podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí nízké.
Velká Británie, jak píše britský deník Daily Mail, už přesto aktivovala speciální monitoring zdravotníků vracejících se z postižených oblastí a oznámila milionovou pomoc na zvládnutí epidemie v Kongu.
Podle nejaktuálnějších informací Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí při vládě USA bylo v Kongu a sousední Ugandě dosud zaznamenáno více než 900 podezřelých případů nákazy a přes 170 mrtvých. Ohniskem epidemie je provincie Ituri na východě Konga u hranic s Ugandou.
V epicentru hoří nemocnice
Situaci ale komplikují i násilnosti v regionu. Ve městě Mongwalu v posledních dnech neznámí útočníci zapálili izolační stany určené pro pacienty s podezřením na ebolu.
Během chaosu následně z nemocnice uprchlo 18 lidí, kteří byli v karanténě. „Je to ohromné riziko, musíme teď vynaložit všechny prostředky, abychom je našli,“ uvedl pro Reuters ředitel tamější nemocnice Richard Lokodu.
K dalším násilnostem došlo podle BBC také v nemocnici Rwampara poblíž města Bunia. Rozzuřený dav tam zaútočil na zdravotníky poté, co úřady odmítly vydat tělo zemřelého mladého muže s podezřením na ebolu jeho rodině. Podle svědků lidé házeli kameny, zapálili část areálu a policie musela situaci řešit varovnými výstřely.
Místní úřady i WHO upozorňují, že boj s epidemií komplikuje i šíření dezinformací a nedůvěra části obyvatel vůči zdravotníkům. „Je to tragické, někteří lidé věří, že ebola neexistuje a že jde pouze o konspiraci, na níž neziskové organizace a nemocnice vydělávají peníze,“ popsal pro BBC tamější lokální politik Luc Malembe.
Smrtící virus bez vakcíny
Současnou epidemii způsobuje vzácnější varianta viru nazývaná Bundibugyo. Na rozdíl od dosud nejrozšířenějšího kmene Zaire proti ní zatím neexistuje vakcína. Vědci z oxfordské univerzity nicméně podle BBC pracují na nové očkovací látce. Na klinické testování by měla být připravená do tří měsíců.
Ebola patří mezi nejnebezpečnější virové choroby na světě. Nemoc způsobuje vysoké horečky, bolesti svalů, zvracení, průjmy a v těžkých případech vnitřní krvácení či selhání orgánů. Podle WHO je průměrná smrtnost okolo 50 procent, v minulosti ale u některých epidemií překročila i 80 procent.
Obavy zvyšuje i dlouhá inkubační doba. Nakažení mohou podle britského Úřadu pro zdravotní bezpečnost virus přenášet až 21 dní bez výrazných příznaků, a první projevy se navíc často podobají malárii nebo jiným tropickým nemocem. Právě nákazu malárií zpočátku zvažovali lékaři také u jedné z hospitalizovaných Italek.
Přesto odborníci zatím nepředpokládají scénář podobný pandemii covidu-19. WHO sice vyhlásila stav mezinárodní zdravotní hrozby, globální riziko ale nadále hodnotí jako nízké.