Smrtící virus jak ze slavného filmu hlásí Indie. Má na svědomí vysokou úmrtnost

Indický stát Západní Bengálsko hlásí šíření smrtelně nebezpečného viru Nipah, proti kterému neexistuje žádná vakcína ani účinná léčba. Světová zdravotnická organizace ho považuje za vysoce rizikový patogen.
Podle místních médií bylo dosud potvrzeno pět případů nákazy, včetně dvou zdravotních sester. Těm se krátce po jejich společné službě na konci roku začaly objevovat vysoké horečky a dýchací potíže. V souvislosti s jejich onemocněním bylo do karantény preventivně umístěno přibližně 100 lidí.
„Nejpravděpodobnějším zdrojem nákazy je pacient, který byl dříve hospitalizován ve stejné nemocnici. Tento člověk je nyní považován za takzvaný indexový případ a vyšetřování pokračuje,“ uvedl pro deník The Telegraph vysoce postavený zdravotní úředník.
Virus Nipah, který v minulosti posloužil jako předloha tvůrcům katastrofického filmu Nákaza, je zoonotický patogen. Může se tak přenášet ze zvířat na člověka i mezi lidmi navzájem, jak uvádí Světová zdravotnická organizace.
Jeho hlavními přenašeči jsou zejména kaloni, tedy velcí netopýři. Člověk se může nakazit například konzumací potravin kontaminovaných jejich slinami, močí nebo trusem.
Mimořádně vysoká úmrtnost
Onemocnění se obvykle začíná projevovat nespecifickými příznaky, což výrazně ztěžuje jeho včasné rozpoznání. Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí se inkubační doba většinou pohybuje mezi čtyřmi a 21 dny.
Nipah je zároveň spojován s mimořádně vysokou úmrtností. „Pokud virus člověka napadne, jde o velmi závažné onemocnění. Smrtnost je vysoká, může dosahovat až 75 procent. V tomhle smyslu je to nemoc mimořádně nebezpečná,“ říká pro Aktuálně.cz epidemiolog Roman Prymula.
Ti, kteří infekci přežijí, navíc mohou trpět dlouhodobými neurologickými následky, jako jsou přetrvávající epileptické záchvaty nebo změny osobnosti.
Deník Independent uvádí, že virus Nipah byl poprvé identifikován v roce 1999 pro vypuknutí encefalitidy a respiračních onemocnění mezi chovateli prasat v Malajsii a Singapuru. Od té doby byly případy hlášeny v Bangladéši, na Filipínách nebo právě v Indii.
„Jde o především lokální záležitost. Historicky už jsme viděli celou řadu podobných epidemií. Osobně si proto nemyslím, že by to v mezinárodním kontextu představovalo nějaké zásadní ohrožení,“ dodává Prymula.
Podle něj je klíčové, aby se situace zvládla především na místě, aby byly případy rychle izolovány a aby se na letištích a dalších vstupních místech přijala opatření, která zabrání případnému šíření dál.
