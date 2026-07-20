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Zahraničí

Smrtící symbol teroru v plamenech. Kyjev zasáhl Rusko na nejcitlivějším místě

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek

Ruské strategické letectvo utrpělo další těžkou ránu. Ukrajinské drony zničily na základně Engels – 800 kilometrů od hranic – strategický bombardér Tu-95MS, který Rusko používá k odpalování raket na ukrajinská města. Exploze zcela utrhla ocasní část stroje. Letounů má Moskva jen omezené množství a Ukrajinci už zničili nebo poškodili zhruba čtvrtinu z nich. Od roku 1992 se přitom nevyrábí.

Tu-95MS vypouští střelu s plochou dráhou letu Ch-101
Tu-95MS vypouští střelu s plochou dráhou letu Ch-101Foto: Reuters
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Pro Moskvu jde o kritickou a nenahraditelnou ztrátu. Letouny Tu-95 (v kódu NATO Bear) jsou sice technologickým anachronismem – jde o jediný dodnes aktivní turbovrtulový bombardér na světě, jehož prototyp vzlétl ještě za éry Josifa Stalina v roce 1952 – ale kvůli ukončené výrobě a akutnímu nedostatku náhradních dílů je Rusko nedokáže nahradit. Každý zničený kus trvale oslabuje ruskou strategickou flotilu.

Právě verze Tu-95MS patří mezi nejznámější symboly ruského teroru. Spolu s modernějšími Tu-160 jde o jediné platformy, ze kterých jdou odpalovat střely s plochou dráhou letu Ch-101 s dlouhým doletem.

Tyto rakety se podílely například na masivním úderu z 29. prosince 2023, kdy část z nich pronikla protivzdušnou obranou a zmasakrovala 58 civilistů v Kyjevě, Charkově, Oděse a Dnipru. Raketa mimo jiné zničila plné obchodní centrum.

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Plně funkčních Tupolevů 95 má Rusko jen kolem čtyřiceti. Asi deset kusů už Ukrajinci buď zcela zničili, nebo vážně poškodili. 

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Moderních nadzvukových Tu-160 mají Rusové jen patnáct až osmnáct. Tyto cenné stroje Moskva odsunula hluboko na sever a východ země a šetří je jako svou strategickou rezervu a do útoků proti Ukrajině je nasazuje jen minimálně.

Cena jednoho stroje Tu-95 se pohybuje kolem třiceti milionů dolarů, jeden Tu-160 stojí dokonce čtvrt miliardy dolarů.

Symbol ruské bezmoci

Základna Engels, kde letouny stojí, se v posledních letech stala symbolem ruské bezmoci. Satelitní snímky z minulosti opakovaně odhalily, že ruští vojáci ve snaze ochránit multimilionové strategické stroje před levnými ukrajinskými drony obkládali křídla a trupy bombardérů starými automobilovými pneumatikami.

Jak ukázal páteční útok, tato primitivní kamufláž moderním ukrajinským technologiím neodolala.

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Nejrozsáhlejším fiaskem ruského letectva zůstává operace Spiderweb z 1. června 2025. Ukrajinské drony tehdy koordinovaně zasáhly dvacet strategických letounů, polovinu z nich zcela zničili. Nejpůsobivější moment celé operace se odehrál na základně Belaja na východní Sibiři – neuvěřitelných 4300 kilometrů od ukrajinských hranic.

Kyjev tím definitivně demonstroval, že bezpečné nebe pro ruské jaderné síly už neexistuje nikde.

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