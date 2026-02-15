Smrtící drony zastavuje charita. I díky pomoci Čechů

Z malé iniciativy, která vozila na frontu neprůstřelné vesty s nápisem „Vrať se živý“, se stal klíčový dodavatel armády – a přitom charitativní organizace. Jen dronů dodala už 85 tisíc a její projekt Dronopád pomáhá sestřelovat ruské Šáhedy a chránit ukrajinská města a vojáky před dalšími útoky.
Od našeho zpravodaje v Kyjevě - Budova na neupřesněném místě (z bezpečnostních důvodů), před vstupem je nutné ukázat batoh a projít skrz detekční rám.
Důvod takových opatření? Uvnitř pracuje Come Back Alive, první ukrajinská charitativní organizace, která od státu dostala povolení nakupovat zbraně. Má licenci k nákupu vojenského zboží a zboží dvojího užití, včetně smrtících zbraní, díky tomu může nakupovat zboží přímo od výrobců bez zprostředkovatelů.
Funguje už od roku 2014, kdy malý tým zakoupil neprůstřelné vesty – každá z nich na sobě měla nápis „Vrať se živý“ – a doručil je na frontu.
Teď patří k hlavním dodavatelům různého vybavení ukrajinským ozbrojených silám, kterým pomáhá v boji proti Rusku, jež v únoru 2022 proti zemi začalo takzvanou speciální vojenskou operaci (tak Rusové nazývají válku na Ukrajině – pozn. red.). Organizace dodala už 2700 pickupů, téměř 40 tisíc radiostanic – a hlavně 85 tisíc dronů.
„Drony jsou jedna z nejnebezpečnějších věcí jak na frontě, tak pro civilisty,“ vysvětluje reportérovi Aktuálně.cz Danylo, jeden ze zástupců organizace, který se věnuje projektu Dronopád. Ten je v současnosti jejich největším projektem.
A má pravdu, během reportérovy cesty na Ukrajinu se hned několikrát rozhoukaly sirény, které varovaly někdy před balistickými střelami, jindy právě před drony. „Pomáháme ukrajinské armádě zachytit všechny drony, které se dostanou na ukrajinské nebe,“ popisuje.
„Jaký je strategický dopad tohoto projektu? Myslím, že je to velmi důležité pro Ukrajinu. A to zejména nyní, protože každý den vidíte mnoho různých typů dronů, které přiletěly na Ukrajinu, a největším problémem jsou drony Šáhed,“ říká a upozorňuje na fakt, že drony se snaží zničit ukrajinský energetický sektor.
A částečně se jim to daří, v hlubokých mrazech druhého únorového týdne, kdy reportér Aktuálně.cz organizaci navštívil, bylo bez tepla zhruba 500 tisíc lidí, Rusové téměř každý den útočili na elektrárny, teplárny či rozvodny. „Bez dronů nelze Ukrajinu bránit,“ dodává Danylo.
„Interceptory (drony, které zachycují a ničí jiné drony – pozn. red.) se staly nástrojem, který při ničení nepřátelských dronů nejlépe vyhovuje. Jsou levné a při použití proti vzdušným cílům, jako jsou průzkumné a útočné drony, jsou účinnější než konvenční prostředky,“ vysvětlil v červencovém rozhovoru pro agenturu Reuters jeden ze zástupců Come Back Alive Taras Tymočko.
Zmíněná cena je přitom důležitý faktor, zatímco jeden „interceptor“ stojí kolem tisíce dolarů, ruský Šáhed stojí zhruba dvacetkrát tolik. Projekt na svém webu vypočítává, že s vybavením za 1,4 miliardy dolarů (asi 32 miliard Kč) zničili ruské vybavení s hodnotou necelých 30 miliard dolarů (690 miliard Kč).
Podle Danyla je hlavním problémem Dronopádu nedostatek peněz, byrokracie se podle něj dá vždycky zvládnout. I přesto se ukrajinským vojákům díky dronům dodaným projektem podařilo zneškodnit 16 202 dronů.
A pomáhají v tom také Češi, konkrétně Skupina D, která prostřednictvím projektu Charlie One a Come Back Alive zaplatila tisíc dronů za více než 20 milionů korun.
Kdo sestřelí nejvíc dronů?
Dronopád zavedl interní žebříček, kde jednotky – kterým projekt dodává interceptory – soutěží o nejlepší výsledky. Ti s nejlepšími výsledky získají nové vybavení a další „ceny“.
Podle Danyla je těžké říct, jaká je efektivita v sestřelování, závisí to na mnoha faktorech, včetně výcviku. Tisíc dronů od české Skupiny D by ale mělo sestřelit zhruba 700-800 Šáhedů, tedy zachránit stejný počet rozvoden a dalších ruských cílů od zničení.
Z původních několika osob v nadaci Come Back Alive pracuje více než sto lidí, kromě projektu Dronopád stojí také za nákupem speciálních servisních kamionů pro letouny F-16.
Kvůli svému úspěchu je organizace trnem v oku v Rusku, kde byla prohlášena „nežádoucí organizací“ a některé ruské občany, kteří Come Back Alive poslali peníze, soud poslal do vězení.