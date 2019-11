Smrt v ráji. Odlehlým ostrovem otřásla vražda Američanky, zastřelili i jejího psa

Stejně jako každý jiný den, i letos 14. října třiatřicetiletá americká právnička Rachelle Bergeronová naložila psa do auta a vyrazila. Prostředí malého ostrova Yap, spadajícího do souostroví Karolíny, kde od roku 2015 žila, k podvečernímu běhu přímo vybízelo. Jenže zpátky do svého domu už znovu nevstoupila.

Její násilná smrt malým a mírumilovným mikronéským ostrovem v západním Pacifiku otřásla. Během čtyř let, co na ostrově ležícím východně od Filipín bydlela, se žena stala nedílnou součástí jeho malé komunity o 11 tisících lidech. Seznámila se tady se svým manželem, německým pilotem Simonem, na ostrově pracovala jako úřadující generální prokurátorka. Rachelle zemřela ranami z brokovnice. První ji trefila zezadu do ramene a druhá do stehna, právě když z auta vykládala psa, popisuje její násilnou smrt britský list The Guardian. Třetí rána pak usmrtila psa. "Začalo se venku stmívat a začalo i trochu pršet … v hlavě se mi honily myšlenky, proč Rachelle ještě není zpět? Pak jsem asi v 19:15 uslyšel její auto vjíždět na náš dvůr," vzpomíná Simon. On i dvanáctiletá Desha, kterou si chtěl pár adoptovat, v tu chvíli uslyšeli výstřely. "Nejdřív jsem viděl jenom mrtvého psa a na chvíli jsem si myslel, jaká je to úleva, zabili jejího psa a Rachelle je jen v šoku nebo něco takového," vybavuje se Simon okamžik, který jeho rodině obrátil život vzhůru nohama. Zavolal policii a jeho kamarád Amos Collins naložil těžce zraněnou ženu v bezvědomí do auta a vyrazili do nemocnice. "Opravdu jsem si myslel, že všechno bude v pořádku," cituje Simona The Guardian. "Když mě zavolali zpátky, myslel jsem, že řeknou, že je ve stabilizovaném stavu… Ale pak doktor zavrtěl hlavou a já jsem tomu nemohl uvěřit," popisuje. Podle vedoucího lékaře byla Rachelle zastřelena z těsné blízkosti. Rachelle Bergeron: Arrests after lawyer's murder shocks tiny island https://t.co/3hr0MnffVs — BBC News (World) (@BBCWorld) October 28, 2019 Nejpravděpodobnějším důvodem brutální vraždy je, že žena zemřela kvůli své práci. Coby státní žalobkyně se snažila rozložit kriminální síť obchodníků s lidmi. Z vraždy Rachelle byli obviněni dva muži. Podle obžaloby Francis Choay Buchun a Anthony Rutun Teteeth plánovali zločin déle než měsíc. "V této fázi nemáme jasnou představu o motivu," připustil ale zástupce generálního prokurátora Robert B. LaManna. "Je možné, že to byla odveta za práci Rachelle jako žalobkyně. Je pravda, že Choay Buchun byl zapletený v případu, jejž měla Rachelle na starosti," dodal. Svému muži se Rachelle už dříve svěřila, že zmíněný člověk je nebezpečný muž. Související Podivná smrt v bunkru: Řecká policie má podeřelého z vraždy americké vědkyně "Dostávala výhrůžky každou chvíli. Říkala, že někteří z těch kluků, proti kterým jde, jsou nebezpeční. Ale nevím, jestli se Rachelle někdy cítila, jako by byla v ohrožení života," vysvětluje Simon. Jehně, nebo tygr? Rachelle Bergeronová se narodila ve Wisconsinu, studovala na Floridě a později se ve své práci věnovala právě rozbíjení chapadel pašeráků lidí, mimo jiné i v Indii. Později se věnovala i boji proti domácímu násilí. Se Simonem se chystali příští rok přestěhovat zpátky do USA. "Pojmenovali jsme jí Rachelle, což znamená malé jehně. Ukázalo se, že to nebylo úplně přesné, měli jsme přijít s něčím jako divoký tygr," řekl o své dceři na vzpomínkové bohoslužbě ve Wisconsinu její otec Thomas Bergeron. Na ostrově se s Rachelle přišlo rozloučit více než 300 lidí včetně guvernéra Henryho Falana.