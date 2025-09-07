Smrt kosí německé politiky. Před volbami jich ve spolkové zemi zemřelo už 16

Ředitelka spolkového volebního úřadu Monika Wißmannová podle deníku Bild uvedla, že v současnosti má informace již o 16 úmrtích. V sedmi případech šlo o politiky krajně pravicové AfD, po jednom pak došlo k úmrtí kandidátů dalších stran, včetně sociální demokracie (SPD), Zelených nebo liberální FDP.
Vysoký počet úmrtí kandidátů nejsilnější opoziční strany vyvolal spekulace, které podnítili i někteří politici AfD. Místopředseda strany Kay Gottschalk však uvedl, že zatím není důvod se domnívat, že nešlo o náhodu.
Ve čtyřech prvních nahlášených případech již policie oznámila, že úmrtí byla buď přirozená, nebo nebyla zveřejněna z důvodu ochrany soukromí rodin. Jeden ze zesnulých trpěl již dříve onemocněním jater a zemřel na selhání ledvin, zatímco další spáchal sebevraždu.
V případě, že dojde před volbami k úmrtí kandidáta, umožňuje zákon o komunálních volbách vypsat náhradní volbu. Pokud to čas dovolí, může se náhradní volba uskutečnit přímo ve stejný den jako řádné komunální volby.
AfD navzdory problémům sílí
Severní Porýní-Vestfálsko je s přibližně 18 miliony obyvatel nejlidnatější spolkovou zemí Německa. Podle Bildu zemřelo v roce 2024 v této spolkové zemi asi 220 tisíc lidí, tedy průměrně 603 denně. Při komunálních volbách se rozděluje více než 20 tisíc mandátů.
Nadcházející obecní a okresní volby se uskuteční 14. září a půjde o první test voličů od nástupu nové spolkové vlády k moci. Zatímco v zemských volbách v roce 2022 získalo AfD v regionu pouhých 5,4 procenta hlasů, současné průzkumy naznačují, že by strana mohla dosáhnout výsledků podobných loňským zemským volbám, kdy obdržela téměř 17 procent hlasů.
Německá zpravodajská služba v květnu označila AfD za pravicově extremistickou organizaci, následně však tuto klasifikaci pozastavila kvůli odvolání, o kterém soud dosud nerozhodl. Ve třech východních spolkových zemích jsou místní organizace AfD stále klasifikovány jako extremistické.