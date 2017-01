Tisíce lidí v Afghánistánu demonstrovaly proti Islámskému státu. Držely v rukou snímky obětí útoků

před 1 hodinou

Zhruba dva tisíce šiitů v úterý demonstrovalo ve afghánském městě Herát na západě země. Dav, který skandoval hesla jako "Smrt nepřátelům Afghánistánu" nebo "Smrt Islámskému státu", odsoudil množící se útoky příslušníků a sympatizantů radikální organizace. Mnozí z nich měli v rukou fotografie s tvářemi lidí, kteří během posledních útoků přišli o život.

Herát (Afghánistán) - Asi dva tisíce Afghánců šíitského vyznání v úterý demonstrovalo v Herátu na západě země, aby odsoudilo množící se útoky, které u nich páchají příslušníci či sympatizanti radikální organizace Islámský stát (IS). Informovala o tom agentura AFP, která s odvoláním na tamní úřady také uvedla, že bojovníci IS již aktivně působí v jedenácti afghánských provinciích.

Manifestanti, kteří skandovali hesla jako je "Smrt nepřátelům Afghánistánu" nebo "Smrt IS" se shromáždili před úřadovnou místního guvernéra. V rukou měli fotografie s tvářemi lidí, kteří během posledních útoků přišli o život.

Podle jednoho z demonstrantů se útoky IS proti šíitským mešitám množí. Cílem atentátů je snaha ještě více znesvářit menšinové šíity a většinové sunnity v zemi.

Aktivita místní odnože IS v zemi v posledních měsících narůstá. Doposud největší zodpovědnost za útoky mělo hnutí Taliban, které spolupracuje s teroristickou sítí Al-Káida.

Loni v listopadu si nejméně 32 mrtvých a více než 50 zraněných vyžádal útok sebevražedného atentátníka IS, který se odpálil v šíitské mešitě v afghánské metropoli Kábulu. V červenci bylo v Kábulu více než 80 lidí zabito při útoku na demonstraci šíitských Hazárů, k němuž se přihlásil IS. Při předloňských oslavách šíitského svátku ášúrá si série útoků bojovníků IS na šíity v Kábulu a v Mazáre Šarífu vyžádala přes 30 lidských životů a více než 100 zraněných.

