„Šmírovací“ Chat Control prošel i přes odpor většiny. Odpůrci ale slaví dílčí úspěch

Europoslanci ve čtvrtek schválili prodloužení kontroverzní legislativy známé jako Chat Control 1.0 až do dubna 2028. Přestože proti návrhu hlasovalo více poslanců než pro něj, kvůli pravidlům druhého čtení prošel. Europarlament však současně schválil pozměňovací návrh na ochranu šifrované komunikace, takže se legislativa nyní vrací Radě EU k dalšímu projednání.
Dočasná výjimka z evropských pravidel o soukromí v elektronické komunikaci, která internetovým firmám (jako WhatsApp či Messenger) umožňuje dobrovolně využívat technologie k odhalování materiálů se sexuálním zneužíváním dětí (CSAM), skončila letos v dubnu.
Opatření z roku 2021 mělo sloužit pouze jako přechodné řešení do doby, než EU přijme přísnější Chat Control 2.0., na jehož podobě se však členské státy ani po několika letech nedokázaly shodnout.
Návrh dlouhodobě kritizují odborníci, část politiků i organizace hájící právo na soukromí.
Kromě samotného návrhu vzbudil kritiku také postup, kterým se jeho projednávání znovu otevřelo. Evropský parlament totiž návrh na prodloužení výjimky už v březnu odmítl.
Lidovecká frakce EPP za podpory předsedkyně parlamentu Roberty Metsolaové ale následně prosadila jeho opětovné zařazení na program. Poté, co členské státy minulý týden přijaly společnou pozici, se návrh vrátil do Evropského parlamentu k druhému čtení.
Právě pravidla druhého čtení však odpůrce návrhu výrazně znevýhodnila. K jeho odmítnutí už nestačila prostá většina hlasujících, ale bylo potřeba získat absolutní většinu všech 720 poslanců, tedy nejméně 361 hlasů.
Přestože pro odmítnutí Chat Control hlasovalo 314 poslanců a proti jich bylo pouze 276 (17 se zdrželo), potřebnou hranici se odpůrcům překonat nepodařilo. Návrh tak prošel navzdory tomu, že proti němu hlasovalo více přítomných poslanců než pro něj.
„Hořkosladké vítězství“
I přes schválení prodloužení výjimky si odpůrci masového sledování připsali alespoň dílčí úspěch. Europoslancům se totiž podařilo prosadit pozměňovací návrh, který výslovně chrání šifrovanou komunikaci.
Parlament tak přijal jiné znění, než jaké dříve schválila Rada EU. Další slovo tak nyní budou mít členské státy.
„Dnešek je pro mě a všechny ochránce soukromí hořkosladké vítězství. Ochrana šifrování byla jednou z našich priorit. Jsem tedy ráda, že se podařilo získat absolutní nadpoloviční podporu pro změnu, která zachová alespoň šifrování. Zároveň ale bohužel prošlo dobrovolné masové skenování,“ uvedla pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.
Dlouhodobá odpůrkyně plošného skenování komunikace zároveň ostře kritizovala postup, kterým se návrh znovu dostal na program jednání.
Podle ní se o jeho návratu vůbec nemělo hlasovat, protože jej Evropský parlament už dříve dvakrát odmítl a Evropská komise jej měla stáhnout. „To se ale i kvůli předsedkyni Evropského parlamentu Robertě Metsolaové nestalo, a proto jsme o návrhu v proceduře druhého čtení dnes rozhodovali znovu,“ uvedla.
Jak hlasovali čeští europoslanci?
Většina českých europoslanců hlasovala proti prodloužení výjimky. Pro návrh se vyslovili Ondřej Kolář a Luděk Niedermayer (oba TOP 09) i dřívější kritik opatření Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Ten svůj obrat pro server Novinky zdůvodnil tím, že ochrana dětí je pro něj prioritou, a odmítl, že by podporoval plošné sledování či prolomení šifrování.
Návrh podpořil také Jan Farský (STAN), který uvedl, že tento mechanismus během posledních pěti let podle policie pomohl odhalit stovky případů sexuálního zneužívání dětí.
Co bude následovat?
Stanovisko Parlamentu (tedy text s přijatými pozměňovacími návrhy) nyní dostane Rada EU, která má standardně tři měsíce na to, aby změny přijala, nebo odmítla. Pokud je neschválí, budou muset Rada EU a Evropský parlament znovu jednat o kompromisním znění návrhu.
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