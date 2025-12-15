Směs populismu, krajní pravice a odporu k EU. Jak vidí světová média Babišovu vládu

V Česku nově povládne koalice populistických a krajně pravicových či protiunijních stran. Píší to dnes světové tiskové agentury a některá evropská média po jmenování ministrů kabinetu premiéra Andreje Babiše prezidentem Petrem Pavlem. Zmiňují mimo jiné ohrožení pomoci Ukrajině nebo čínskou zkušenost nového ministra obrany Jaromíra Zůny.
"Babiš, 71letý miliardář, se po čtyřech letech v opozici vrací k moci v čele koalice, která zahrnuje krajně pravicovou, protiunijní a proruskou stranu SPD a stranu Motoristé sobě, jejíž hlavní agendou je odpor proti klimatické politice EU," napsala celosvětově působící agentura Reuters. "Tento posun pravděpodobně oslabí podporu Ukrajiny a posílí populistické pravicové křídlo Evropské unie," poznamenává také Reuters.
Další velká nadnárodní tisková agentura AFP označuje novou koalici za "směsici pravicových a krajně pravicových stran".
Agentura DPA charakterizuje samotného Babiše jako pravicového populistu a mimo jiné připomíná, že na unijní úrovni spolupracuje jeho hnutí ANO ve frakci Patrioti pro Evropu s maďarskou stranou Fidesz premiéra Viktora Orbána a s rakouskou svobodnou stranou (FPÖ).
DPA, z jejíhož textu čerpají některé německé a rakouské servery, si všímá mimo jiné toho, že "ultrapravicová SPD" do vlády nominovala bezpartijního generálporučíka Zůnu, který v minulosti působil například jako vojenský atašé v Pekingu.
"V politice vůči Ukrajině usiluje ministerský předseda Babiš o radikální změnu kurzu," píše dále DPA a také upozorňuje, že muniční iniciativa pro Ukrajinu prezidenta Pavla je Babišovi dlouho "trnem v oku".
Německá veřejnoprávní rozhlasová stanice Deutschlandfunk dnes usoudila, že nová česká vláda "bude pravděpodobně vůči Ukrajině zaujímat kritičtější postoj než ta předchozí".
AFP upozorňuje, že Babiš, kterého časopis Forbes zařadil na sedmé místo mezi nejbohatšími Čechy, působil jako premiér už v letech 2017 až 2021, ale tehdy jeho vláda byla podle této agentury "spíše centristická a proevropská". AFP nicméně připomíná, že po setkání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v Bruselu minulý týden Babiš prohlásil, že není součástí "klubu" s Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem.
Michelin Bib Gourmand v Česku: kam zajít na špičkové jídlo, které nezruinuje peněženku
Michelin Bib Gourmand už dávno není jen „útěchou“ pro restaurace bez hvězdy. Naopak – jde o prestižní ocenění pro podniky, které dokážou nabídnout špičkovou kuchyni za férovou cenu. V Česku jich každým rokem přibývá a dokazují, že skvěle se najíst dnes neznamená utratit jmění ani rezervovat stůl měsíce dopředu.
Křehký Tanec s medvědem. Do kin se chystá silný film o těžké rodičovské volbě
Už příští rok v březnu dorazí do kin intimní a vizuálně působivé drama Tanec s medvědem, ve kterém se v hlavních rolích představí držitelé Českých lvů Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek. Film režisérky Jitky Rudolfové přináší hluboce emotivní sondu do partnerství, jež je postaveno před zásadní rozhodnutí.
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.