Zahraničí

Směs populismu, krajní pravice a odporu k EU. Jak vidí světová média Babišovu vládu

ČTK

V Česku nově povládne koalice populistických a krajně pravicových či protiunijních stran. Píší to dnes světové tiskové agentury a některá evropská média po jmenování ministrů kabinetu premiéra Andreje Babiše prezidentem Petrem Pavlem. Zmiňují mimo jiné ohrožení pomoci Ukrajině nebo čínskou zkušenost nového ministra obrany Jaromíra Zůny.

ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX
První schůze nové vlády, 15. prosince 2025, PrahaFoto: ČTK
"Babiš, 71letý miliardář, se po čtyřech letech v opozici vrací k moci v čele koalice, která zahrnuje krajně pravicovou, protiunijní a proruskou stranu SPD a stranu Motoristé sobě, jejíž hlavní agendou je odpor proti klimatické politice EU," napsala celosvětově působící agentura Reuters. "Tento posun pravděpodobně oslabí podporu Ukrajiny a posílí populistické pravicové křídlo Evropské unie," poznamenává také Reuters.

Další velká nadnárodní tisková agentura AFP označuje novou koalici za "směsici pravicových a krajně pravicových stran".

Agentura DPA charakterizuje samotného Babiše jako pravicového populistu a mimo jiné připomíná, že na unijní úrovni spolupracuje jeho hnutí ANO ve frakci Patrioti pro Evropu s maďarskou stranou Fidesz premiéra Viktora Orbána a s rakouskou svobodnou stranou (FPÖ).

DPA, z jejíhož textu čerpají některé německé a rakouské servery, si všímá mimo jiné toho, že "ultrapravicová SPD" do vlády nominovala bezpartijního generálporučíka Zůnu, který v minulosti působil například jako vojenský atašé v Pekingu.

"V politice vůči Ukrajině usiluje ministerský předseda Babiš o radikální změnu kurzu," píše dále DPA a také upozorňuje, že muniční iniciativa pro Ukrajinu prezidenta Pavla je Babišovi dlouho "trnem v oku".

Německá veřejnoprávní rozhlasová stanice Deutschlandfunk dnes usoudila, že nová česká vláda "bude pravděpodobně vůči Ukrajině zaujímat kritičtější postoj než ta předchozí".

AFP upozorňuje, že Babiš, kterého časopis Forbes zařadil na sedmé místo mezi nejbohatšími Čechy, působil jako premiér už v letech 2017 až 2021, ale tehdy jeho vláda byla podle této agentury "spíše centristická a proevropská". AFP nicméně připomíná, že po setkání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v Bruselu minulý týden Babiš prohlásil, že není součástí "klubu" s Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem.

