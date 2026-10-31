Slzy, objetí i úleva. Lidé z okupovaných Olešek unikli z pekla, jsou zpět na Ukrajině

Měsíce přežívali v odříznutém městě bez potravin, elektřiny a pitné vody. Teď se obyvatelé Ruskem okupovaných Olešek dostali zpět na Ukrajinou kontrolované území. Cestu do bezpečí museli absolvovat tisícikilometrovou oklikou přes Rusko a Bělorusko. Evakuaci umožnilo mimořádné humanitární příměří, na jehož zprostředkování se podílela i první dáma Spojených států Melania Trumpová.
Čtyři letadla s evakuovanými přistála v sobotu ráno v běloruském městě Gomel nedaleko ukrajinských hranic. Odtud obyvatelé těžce zničených Olešek pokračovali autobusy zpět na Ukrajinu. Jejich návrat následně potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Ukrajinští občané z Olešek už překročili hranice v Černihivské oblasti. Všem poskytneme potřebnou pomoc,“ napsal na síti X.
Mimořádnou operaci umožnilo lokální příměří podporované Spojenými státy, na jehož zprostředkování se podílela i první dáma Melania Trumpová.
Klid zbraní platí od úterních tří hodin ráno a ze samotného města se postupně rozšířil na širší území Chersonské oblasti. Vypršet má v neděli večer.
Přesný počet zachráněných lidí ruské ani ukrajinské úřady nezveřejnily. Podle odhadů v místě před evakuací zůstávalo 1700 až 2000 obyvatel, přičemž konvoj 25 autobusů, který v pátek město opustil, měl pojmout přibližně 750 lidí.
Podle BBC se navzdory rozsáhlým škodám, nedostatku elektřiny i potravin rozhodlo několik stovek obyvatel ve městě zůstat.
Pro ty, kteří odmítli odejít, připravila ruská strana podle svého čtvrtečního prohlášení desítky tun humanitární pomoci. Ta má zahrnovat potraviny, léky, hygienické potřeby i palivo do generátorů.
Jedli plevel i psy
Olešky, které leží na levém břehu Dněpru nedaleko Chersonu, obsadila ruská armáda hned v prvních dnech invaze v únoru 2022. Před válkou zde žilo okolo 24 tisíc lidí.
Kvůli neustálým bojům a dronovým útokům se situace stala natolik zoufalou, že do města bylo téměř nemožné dovážet jakékoliv zásoby.
Podle obyvatel se dodávky potravin v květnu zcela zastavily a řada lidí se ocitla na pokraji hladovění. Někteří tak museli vařit plevel, který nasbírali na zahradách, jiní se podle svědectví v zoufalství uchýlily i k pojídání psů.
Únik ze samotného města byl přitom téměř nemožný. Jeden z místních, kterému se podařilo utéct před třemi týdny, popsal pro BBC, že musel přejít 24 kilometrů napříč minovými poli. Díky dojednanému příměří bylo možné silnici vedoucí z města odminovat.
Do bezpečí tisícikilometrovou oklikou
Olešky leží pouhých pět kilometrů od ukrajinských vojenských pozic. Zničené mosty přes Dněpr a zaminované břehy však přímou evakuaci přes řeku znemožnily.
Konvoj autobusů tak v pátek odpoledne musel nejprve zamířit přes okupované území na jih do ruské Anapy. Odtud evakuovaní odletěli do Běloruska a z tamního Gomelu se vydali po silnici na Ukrajinu. Po celou dobu je doprovázel ukrajinský ombudsman pro lidská práva Dmytro Lubinec.
Celá humanitární operace se odehrála na pozadí intenzivního diplomatického vyjednávání. Obě válčící strany se totiž snaží získat přízeň amerického prezidenta Donalda Trumpa, který dlouhodobě usiluje o ukončení konfliktu.
Ruský prezident Vladimir Putin veřejně ocenil roli Melanie Trumpové. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov připomněl také její dosavadní úsilí o návrat dětí zasažených válkou k jejich rodinám, které podle něj přispělo k tomu, že Moskva s operací souhlasila.
Kreml však naznačil, že podobná dohoda se v nejbližší době pravděpodobně nebude opakovat. Peskov ji označil za „konkrétní a izolovaný případ“, který zatím nemá žádný širší význam pro mírová jednání.
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