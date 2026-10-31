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Zahraničí

Slzy, objetí i úleva. Lidé z okupovaných Olešek unikli z pekla, jsou zpět na Ukrajině

Mimořádnou operaci umožnilo lokální příměří podporované Spojenými státy.
Olešky leží v Moskvou okupované části země, nedaleko města Chersonu a řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří frontovou linii.
Ve městě i přes téměř pět let trvající válku plynul život dál, i když v zoufalých podmínkách.
Evakuovaní obyvatelé, kteří chtěli na Ukrajinu, cestovali autobusy přes Krymský poloostrov do ruského města Anapa. Některým pomáhali zdravotníci.
V poslední době se v Oleškách podle ukrajinských činitelů a svědectví obyvatel výrazně zhoršila humanitární situace.
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Mimořádnou operaci umožnilo lokální příměří podporované Spojenými státy. |
Foto: REUTERS – Valentyn Ogirenko
Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka,Maxim Hönig
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Měsíce přežívali v odříznutém městě bez potravin, elektřiny a pitné vody. Teď se obyvatelé Ruskem okupovaných Olešek dostali zpět na Ukrajinou kontrolované území. Cestu do bezpečí museli absolvovat tisícikilometrovou oklikou přes Rusko a Bělorusko. Evakuaci umožnilo mimořádné humanitární příměří, na jehož zprostředkování se podílela i první dáma Spojených států Melania Trumpová.

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Čtyři letadla s evakuovanými přistála v sobotu ráno v běloruském městě Gomel nedaleko ukrajinských hranic. Odtud obyvatelé těžce zničených Olešek pokračovali autobusy zpět na Ukrajinu. Jejich návrat následně potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Ukrajinští občané z Olešek už překročili hranice v Černihivské oblasti. Všem poskytneme potřebnou pomoc,“ napsal na síti X.

Residents evacuated from the Russian-occupied town of Oleshky, return to Ukrainian-controlled territory, at an undisclosed location
Evakuovaní obyvatelé Olešek přijíždějí na území kontrolované UkrajinouFoto: REUTERS – Valentyn Ogirenko

Mimořádnou operaci umožnilo lokální příměří podporované Spojenými státy, na jehož zprostředkování se podílela i první dáma Melania Trumpová.

Klid zbraní platí od úterních tří hodin ráno a ze samotného města se postupně rozšířil na širší území Chersonské oblasti. Vypršet má v neděli večer.

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Přesný počet zachráněných lidí ruské ani ukrajinské úřady nezveřejnily. Podle odhadů v místě před evakuací zůstávalo 1700 až 2000 obyvatel, přičemž konvoj 25 autobusů, který v pátek město opustil, měl pojmout přibližně 750 lidí.

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Podle BBC se navzdory rozsáhlým škodám, nedostatku elektřiny i potravin rozhodlo několik stovek obyvatel ve městě zůstat.

Pro ty, kteří odmítli odejít, připravila ruská strana podle svého čtvrtečního prohlášení desítky tun humanitární pomoci. Ta má zahrnovat potraviny, léky, hygienické potřeby i palivo do generátorů.

Jedli plevel i psy

Olešky, které leží na levém břehu Dněpru nedaleko Chersonu, obsadila ruská armáda hned v prvních dnech invaze v únoru 2022. Před válkou zde žilo okolo 24 tisíc lidí.

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Kvůli neustálým bojům a dronovým útokům se situace stala natolik zoufalou, že do města bylo téměř nemožné dovážet jakékoliv zásoby.

Podle obyvatel se dodávky potravin v květnu zcela zastavily a řada lidí se ocitla na pokraji hladovění. Někteří tak museli vařit plevel, který nasbírali na zahradách, jiní se podle svědectví v zoufalství uchýlily i k pojídání psů.

Russia Ukraine War
Muž prochází ulicí v Oleškách, nad níž jsou natažené sítě na ochranu před drony. Snímek vznikl během příměří, které umožnilo evakuaci obyvatel.Foto: CTK – Evgeniy Maloletka

Únik ze samotného města byl přitom téměř nemožný. Jeden z místních, kterému se podařilo utéct před třemi týdny, popsal pro BBC, že musel přejít 24 kilometrů napříč minovými poli. Díky dojednanému příměří bylo možné silnici vedoucí z města odminovat.

Do bezpečí tisícikilometrovou oklikou

Olešky leží pouhých pět kilometrů od ukrajinských vojenských pozic. Zničené mosty přes Dněpr a zaminované břehy však přímou evakuaci přes řeku znemožnily.

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Konvoj autobusů tak v pátek odpoledne musel nejprve zamířit přes okupované území na jih do ruské Anapy. Odtud evakuovaní odletěli do Běloruska a z tamního Gomelu se vydali po silnici na Ukrajinu. Po celou dobu je doprovázel ukrajinský ombudsman pro lidská práva Dmytro Lubinec.

Celá humanitární operace se odehrála na pozadí intenzivního diplomatického vyjednávání. Obě válčící strany se totiž snaží získat přízeň amerického prezidenta Donalda Trumpa, který dlouhodobě usiluje o ukončení konfliktu.

Convoy carrying evacuees from Russian-controlled Oleshky reaches Crimea
Humanitární konvoj s obyvateli evakuovanými z Ruskem okupovaných OlešekFoto: REUTERS – Stringer

Ruský prezident Vladimir Putin veřejně ocenil roli Melanie Trumpové. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov připomněl také její dosavadní úsilí o návrat dětí zasažených válkou k jejich rodinám, které podle něj přispělo k tomu, že Moskva s operací souhlasila.

Kreml však naznačil, že podobná dohoda se v nejbližší době pravděpodobně nebude opakovat. Peskov ji označil za „konkrétní a izolovaný případ“, který zatím nemá žádný širší význam pro mírová jednání.

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