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Slzy, duha a stovky objetí. Lidé uctili u Brandenburské brány oběti sobotního útoku

Germany Pride
Germany Pride
Germany Pride
Germany Pride
Germany Pride
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Chancellor Friedrich Merz a vigil for victims in the Pride March attack at St. Marien Church in Berlin, Germany, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber) |
Foto: AP – Markus Schreiber
ČTK

Několik tisíc lidí se v neděli sešlo na pietní akci u Braniborské brány v centru Berlína, na které uctili památku ženy zabité při sobotním útoku při manifestaci za práva komunity LGBT+.

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Vyjádřili také solidaritu se zraněnými, kterých je po útoku podle posledních informací 29. Ministr vnitra Alexander Dobrindt označil útok za islamistický teroristický čin. V okolí místa činu lidé pokládají květiny a vzkazy.

Podle agentury DPA lidé na pietním shromáždění u Braniborské brány, několik stovek metrů od místa útoku, vyjadřovali šok, zděšení i hněv. „Včera se odehrál útok na nás na všechny... Nenecháme se tím ale zlomit,“ zaznělo z pódia, které na místě zůstalo po pátečním a sobotním programu. Účastníci piety drželi minutu ticha, nad jejich hlavami létal po celou dobu policejní vrtulník.

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V sobotu krátce před 22:00 najela dodávka do lidí v centrálním berlínském parku Tiergarten. V té době se v centru německé metropole stále konala akce na podporu práv komunity LGBT+, která nese název Christopher Street Day (CSD).

Odpoledního pochodu hrdosti se zúčastnily stovky tisíc lidí. Účastníkům závěrečné manifestace a oslav v centru města policie po útoku nařídila, aby se evakuovali. V souvislosti s útokem pátrá německá policie po celé zemi po německém občanovi Abdulovi B. Kromě toho, že podle vyšetřovatelů najel do lidí dodávkou, útočil také zbraní podobnou mačetě.

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K Braniborské bráně, ale také přímo na místo činu v jihovýchodní části parku Tiergarten, dnes lidé přinášeli květiny, plyšáky a vzkazy. Řada z nich přišla zahalená v duhové vlajce, která je symbolem komunity leseb, gayů, bisexuálů, transgenderových osob a dalších sexuálních a genderových menšin.

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V 16:30 začne v evangelickém kostele Panny Marie na Alexandrově náměstí smuteční ekumenická bohoslužba, které se zúčastní i kancléř Friedrich Merz. V 17:30 vyjde od kostela smuteční průvod směrem k Braniborské bráně.

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