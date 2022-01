Neočkovaný Ital nemohl do hotelu ani trajektu, tak spal ve spacáku. Soud se ho zastal

Soud v Itálii musel řešit případ, kdy neočkovaný obchodní cestující uvázl v Kalábrii a nemohl se dostat domů na Sicílii, protože lidé bez vakcíny proti covidu-19 nově nemohou využívat veřejnou dopravu, tedy ani trajekty. O verdiktu soudu, který muži cestu domů povolil, pokud bude mít negativní test na koronavirus, v sobotu napsala agentura ANSA.

Třiačtyřicetiletý Sicilan Fabio Messina se kvůli novým protiepidemickým nařízením ocitl v úzkých a neměl se z přístavu Reggio Calabria jak dostat domů. Po Itálii cestoval autem, což je v souladu s regulemi, ale na poslední úsek cesty musel využít trajekt. To je totiž jediný způsob, jak se autem na Sicílii dostat, protože ostrov s pevninskou Itálií nespojuje žádný most.

V Itálii od 10. ledna platí velmi přísná pravidla pro neočkované. Bez dokladu o podání vakcíny proti covidu-19 nebo prodělání této nemoci v posledním půlroce lidé nesmějí do restaurací, kin, divadel, do tělocvičen, muzeí ani do veřejné dopravy. Takzvaný superzelený pas je nutný i pro ubytování v hotelu, proto muž při čekání na rozsudek musel několik dní přespávat ve spacáku, než ho pak v soukromí ubytovala jedna místní rodina.

"Jsem rád, že dál platí zásada, že dostat se na Sicílii a ze Sicílie nesmí být složitější než cestovat mezi ostatními regiony. Pro Sicilany nesmí platit žádné zvláštní požadavky," komentoval Messina rozhodnutí soudu.

Verdikt je vítězstvím i pro obyvatele dalších italských ostrovů, kteří nemají jiné spojení se světem než trajekt. Ti pravidla o povinnosti mít superzelený pas i pro cesty trajektem kritizují. Italské úřady zatím v tomto ohledu udělaly pouze jeden ústupek: doklad o očkování a prodělání nemoci se nebude až do 10. února vyžadovat od lidí, kteří trajektem míří za lékařem, do školy nebo na univerzitu.

