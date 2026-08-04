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Zahraničí

„Složila se jako deštník, co se sakra stalo?“ Trump se pustil do prokurátorky v kauze jezírka

ČTK

Americký prezident Donald Trump ostře kritizoval federální prokurátorku Jeanine Pirrovou za to, že stáhla žalobu v případu údajného vandalismu poškození zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Prokurátorka podle Trumpových slov pod tlakem soudce „ztratila nervy“ a „složila se jako deštník“, uvedla v noci na úterý agentura Reuters.

The Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington
Lidé navštěvují zrcadlové jezírko před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu, 3. srpna 2026.Foto: REUTERS – Eric Lee
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„Místo toho, aby se soudce zaměřil na pachatele, zaměřil se na ni a na její úřad, a já si myslím, že ztratila nervy. Nevím, co se to sakra stalo,“ tvrdil šéf Bílého domu.

Někdejší trojnásobný olympionik v kanoistice David Hearn čelil obvinění z poškození majetku poté, co se v červnu nově zrekonstruovaného jezírka dotkl.

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Pirrová a její zástupce Michael Spence v pátek požádali soudce, aby žalobu Trumpovy administrativy proti Hearnovi zamítl. Podle nich je škoda na jezírku způsobena nekvalitní výstavbou, nikoli vandalismem.

„Pirrová udělala chybu. Jednalo se o vandalismus,“ řekl Trump a dodal, že je z Pirrové „opravdu zklamaný“. Trump podle Reuters tvrdil, že záznamy z bezpečnostních kamer zachytily osoby, jak rozřezávají nově nainstalovaný hydroizolační materiál kolem bazénu. Dále argumentoval tím, že Pirrová, jeho blízká politická spojenkyně, měla v tomto případu pokračovat.

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Trump zahájil rozsáhlou rekonstrukci jezírka krátce před oslavami 250. výročí založení Spojených států. Následné problémy s odlupováním barvy připsal vandalismu. Jezírko po napuštění zezelenalo kvůli řasám, správa parku kvůli tomu do vody nalila peroxid vodíku, poté se však barva začala odlupovat. V jezírku a jeho okolí bylo nalezeno několik uhynulých kachňat.

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