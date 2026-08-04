„Složila se jako deštník, co se sakra stalo?“ Trump se pustil do prokurátorky v kauze jezírka

Americký prezident Donald Trump ostře kritizoval federální prokurátorku Jeanine Pirrovou za to, že stáhla žalobu v případu údajného vandalismu poškození zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Prokurátorka podle Trumpových slov pod tlakem soudce „ztratila nervy“ a „složila se jako deštník“, uvedla v noci na úterý agentura Reuters.
„Místo toho, aby se soudce zaměřil na pachatele, zaměřil se na ni a na její úřad, a já si myslím, že ztratila nervy. Nevím, co se to sakra stalo,“ tvrdil šéf Bílého domu.
Někdejší trojnásobný olympionik v kanoistice David Hearn čelil obvinění z poškození majetku poté, co se v červnu nově zrekonstruovaného jezírka dotkl.
Pirrová a její zástupce Michael Spence v pátek požádali soudce, aby žalobu Trumpovy administrativy proti Hearnovi zamítl. Podle nich je škoda na jezírku způsobena nekvalitní výstavbou, nikoli vandalismem.
„Pirrová udělala chybu. Jednalo se o vandalismus,“ řekl Trump a dodal, že je z Pirrové „opravdu zklamaný“. Trump podle Reuters tvrdil, že záznamy z bezpečnostních kamer zachytily osoby, jak rozřezávají nově nainstalovaný hydroizolační materiál kolem bazénu. Dále argumentoval tím, že Pirrová, jeho blízká politická spojenkyně, měla v tomto případu pokračovat.
Trump zahájil rozsáhlou rekonstrukci jezírka krátce před oslavami 250. výročí založení Spojených států. Následné problémy s odlupováním barvy připsal vandalismu. Jezírko po napuštění zezelenalo kvůli řasám, správa parku kvůli tomu do vody nalila peroxid vodíku, poté se však barva začala odlupovat. V jezírku a jeho okolí bylo nalezeno několik uhynulých kachňat.
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