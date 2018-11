před 14 minutami

Americký prezident Donald Trump na středeční tiskové konferenci po kongresových volbách slovně napadl novináře Jima Acostu z televizní stanice CNN. "Jste drzý a strašný člověk, CNN by se za vás měla stydět!" prohlásil na adresu reportéra, který nechtěl odevzdat mikrofon. Není to zdaleka poprvé, co se Trump do novinářů opřel. Často je označuje za šiřitele fake news (lživých zpráv) a nepřátele lidu. Připomeňte si některé z jeho slovních útoků na média.