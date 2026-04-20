Přeskočit na obsah
Benative
20. 4. Marcela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Slovinský premiér po měsíci vzdal snahu o sestavení vlády, přechází do opozice

ČTK

Slovinský premiér Robert Golob v pondělí oznámil, že vzdává snahy o sestavení nové vlády a přechází do opozice. Informovala o tom agentura STA. Jeho středolevé Hnutí Svoboda (GS) zvítězilo v březnových volbách, pro pokračování ve vládě si ale nebylo schopno zajistit většinu. Po ní naopak podle médií sahá středopravá koalice kolem Slovinské demokratické strany (SDS) expremiéra Janeze Janši.

Slovenia Elections
„Těšíme se na práci v opozici," citovala agentura AFP z vyjádření Goloba po pondělním jednání s hlavou státu. „Nemáme 46 hlasů, nechtěli jsme je získat způsobem spojeným s vydíráním, korupcí nebo podplácením," doplnil šéf poslaneckého klubu GS Borut Sajovic.
Prezidentka Nataša Pircová Musarová v pondělí vede konzultace s lídry politických stran, z nichž by mělo vyplynout, koho pověří sestavením příští vlády. Uvedla, že mandát svěří tomu, kdo nejdříve získá podpisy 46 poslanců v 90členném parlamentu.

„Těšíme se na práci v opozici,“ citovala agentura AFP z vyjádření Goloba po pondělním jednání s hlavou státu. „Nemáme 46 hlasů, nechtěli jsme je získat způsobem spojeným s vydíráním, korupcí nebo podplácením,“ doplnil šéf poslaneckého klubu GS Borut Sajovic.

Související

Podle slovinských médií má nyní k pověření sestavit kabinet nejblíže bývalý národně-konzervativní premiér Janez Janša, který je svým politickým stylem často připodobňován k předsedovi maďarské vlády Viktoru Orbánovi.

SDS sestavení vládní většiny dosud neoznámila, na veřejnost už ale pronikly informace o možném rozdělení ministerských křesel. Možnost vzniku nového vládního týmu na středopravicovém půdorysu naznačilo už nedávné zvolení šéfa proruské, protievropské a populistické strany Pravda (Resni.ca) Zorana Stevanoviče předsedou parlamentu.

Stevanović, který se dříve vůči Janšovi ostře vymezoval, uvedl, že jeho uskupení do žádné koalice nevstoupí, je prý ale připraven podpořit takového kandidáta na premiéra, který podpoří základní programové body jeho strany.

Golob byl po třech desetiletích prvním slovinským premiérem, jemuž se podařilo obhájit vítězství v parlamentních volbách. V hlasování z 22. března jeho GS získalo 29 poslaneckých křesel, druhá SDS o jeden mandát méně. GS by si ale vládní většinu zajistit nedokázalo ani ve spojení se stranami dosavadní vládní koalice či představiteli menšin.

Související

Média uváděla, že pomyslným jazýčkem na vahách v povolebním vyjednávání se pravděpodobně stane strana Pravda, jíž se vstup do zákonodárného sboru podařil poprvé a která politicky vyrostla na odporu proti covidovým opatřením.

Mohlo by Vás zajímat:

Maďaři dovolili v historických volbách. Země nikdy nezažila větší volební účast. Příznivci opozičního lídra Magyara se nyní schází v centru Budapešti, aby sledovali průběžné výsledky sčítání. | Video: Jaroslav Synčák, Reuters
Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Výživa. Ilustrační foto
Pozor na sklenice s bílou nálepkou. Jak poznat otrávenou dětskou výživu

V některých skleničkách dětské výživy od firmy HiPP v Rakousku, Česku a na Slovensku se objevil jed na krysy. Uvedla to sama firma s tím, že její maloobchodní partneři všechny výživy preventivně odstranili z prodeje. Dvě otrávené sklenice se objevily i v Brně, policie však nepovažuje míru ohrožení za vysokou. Deník Aktuálně.cz odpovídá na otázky, jak se podezřelým výživám preventivně vyhnout.

Iranian-flagged cargo ship M/V Touska as USS Spruance conducts its interception in a location given as the north Arabian Sea
Video: USA udeřily na íránskou loď. Teherán mluví o „pirátství“

Napětí v Perském zálivu dramaticky vzrostlo. Americké námořnictvo palbou vyřadilo z provozu íránskou nákladní loď a „mariňáci“ ji následně obsadili přímo z vrtulníků. Incident v Ománském zálivu, zachycený na videu zveřejněném velením CENTCOM, vyvolal ostrou reakci Teheránu, který obvinil USA z porušení příměří a pohrozil odvetou.

