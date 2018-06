před 56 minutami

Předsedou slovinského parlamentu byl v pátek na ustavujícím zasedání Státního shromáždění zvolen Matej Tonin, šéf strany Nové Slovinsko - křesťanští demokraté (NSi). Jeho zvolení drtivou většinou poslanců by podle médií mohlo být známkou dalšího snížení šancí volebního vítěze, Slovinské demokratické strany (SDS), na sestavení vládní koalice. NSi jako jediná politická strana dala už před volbami najevo, že je ochotná jít s pravicovou SDS do vládní koalice. Nicméně i tak by populistický šéf vítězných demokratů Janez Janša potřeboval další partnery, protože jeho SDS má v devadesáti členném parlamentu 25 křesel a NSi jen sedm. Žádný zájemce se ale zatím jasně nepřihlásil.

Za predsednika DZ-ja je bil po pričakovanjih z 80 glasovi za in devetimi proti izvoljen Matej Tonin https://t.co/4GEYRrXp6Y — INFO.Si (@INFOSi_) June 22, 2018