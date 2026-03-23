Slovinské volební drama: "probruselský" premiér velmi těsně poráží Orbánova spojence

Hnutí Svoboda premiéra Roberta Goloba zřejmě zvítězilo v nedělních slovinských parlamentních volbách, uvedly agentury DPA a APA. Před půlnocí bylo sečteno bylo 99,85 procenta hlasů. Poražený expremiér Janez Janša naznačil, že chce napadnout těsný výsledek voleb.
Svoboda podle průběžných výsledků získala 28,62 procenta hlasů a 29 mandátů, následuje uskupení Slovinská demokratická strana (SDS) trojnásobného expremiéra Janeze Janši s 27,95 procenta hlasů a 28 mandáty. Vláda by podle průběžných výsledků ztratila většinu.
Svoboda zvítězila i podle projekce, kterou zveřejnila agentura STA po sečtení 99,7 procenta hlasů. Agentura zároveň upozornila, že o vítězi mohou ještě dodatečně rozhodnout korespondenční hlasy ze zahraničí. Před čtyřmi lety poštou dorazilo 14.593 hlasovacích lístků, aktuálně činí rozdíl mezi Svobodou a SDS necelých 8000 hlasů.
Členská země EU a NATO stojí před obtížným sestavením vlády, uvedla agentura DPA. Ani jeden ze dvou hlavních bloků totiž nedisponuje většinou 46 mandátů v 90členném parlamentu.
Golob přesto prohlásil, že má nárok na sestavení vlády. "Obnovili jsme svůj mandát, čekají nás obtížná jednání," řekl večer po volbách před svými příznivci.
Janša naznačil, že chce napadnout těsný výsledek voleb. "Budeme přepočítávat každý hlas z každé volební místnosti," uvedl podle agentury STA. Bez ohledu na výsledek však podle jeho slov poměr politických sil a případná vláda vzešlé z těchto voleb "nebudou zajišťovat velkou stabilitu".
Nerozhodný výsledek odráží hluboké rozdělení mezi 1,7 miliony oprávněných voličů ve Slovinsku. Vláda, kterou Golob před čtyřmi lety sestavil se sociálními demokraty a stranou Levice, mimo jiné zlepšila vztahy s Bruselem. Předseda SDS Janša je označován za pravicového populistu a spojence maďarského premiéra Viktora Orbána.
Americká královna provokace dráždí i ve studiu. Její averze ke Šwiatekové budí odpor
Američanka Danielle Collinsová si v posledních letech vybudovala pověst tenistky, která výrazně rozděluje veřejnost. Jedni ji milují, druzí nenávidí. Novodobá královna provokace teď víří vody i ve své zvláštní roli ve studiu stanice Tennis Channel. Během aktuálního turnaje v Miami její „zábavné" příspěvky dráždí velké množství fanoušků i některé hráče.
ŽIVĚ Otevřete Hormuz, nebo zničíme vaše elektrárny, hrozí Trump. Írán slibuje odvetu
Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer 48hodinové ultimátum Íránu na úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, "počínaje tou největší". Írán zpětně pohrozil svou odvetou.
Srážka letadla s hasičským vozem: dva piloti zahynuli, newyorské letiště stojí
Na newyorském letišti LaGuardia se dnes v noci srazilo letadlo společnosti Air Canada s hasičským vozem. Čtyři lidé jsou zraněni, dva piloti zahynuli, letiště kvůli nehodě přerušilo provoz.
ŽIVĚ Opravili slepé ulice. Pětimiliardová injekce obcím od MMR měla mizivý přínos
Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo obcím ze státního rozpočtu od roku 2019 do února 2025 celkem 4,7 miliardy korun na obnovu místních komunikací. Podpořilo tím 2150 projektů. Na kontrolovaném vzorku se ale ukázalo, že ve víc než polovině případů měla tato podpora minimální přínos pro řešení dopravní situace.
Zaspali jsme. Obranu proti dronům nemá vůbec nikdo, varuje expert. Nadějí je Ukrajina
Nikdo nejsme připravení, všichni jsme zaspali. I bohaté arabské státy, které věřily, že mají na vše dost peněz. Ale když se podíváme třeba do České republiky, tak my nejsme připraveni vůbec na nic, varuje bezpečnostní expert Milan Mikulecký, který pět let pracoval pro vládu v Abú Dhabí.