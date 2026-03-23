Slovinské volební drama: "probruselský" premiér velmi těsně poráží Orbánova spojence

ČTK

Hnutí Svoboda premiéra Roberta Goloba zřejmě zvítězilo v nedělních slovinských parlamentních volbách, uvedly agentury DPA a APA. Před půlnocí bylo sečteno bylo 99,85 procenta hlasů. Poražený expremiér Janez Janša naznačil, že chce napadnout těsný výsledek voleb.

Slovenia Elections
Slovinský premiér Robert Golob navzdory těsnému výsledku prohlásil, že má nárok na sestavení vlády.Foto: AP
Svoboda podle průběžných výsledků získala 28,62 procenta hlasů a 29 mandátů, následuje uskupení Slovinská demokratická strana (SDS) trojnásobného expremiéra Janeze Janši s 27,95 procenta hlasů a 28 mandáty. Vláda by podle průběžných výsledků ztratila většinu.

Svoboda zvítězila i podle projekce, kterou zveřejnila agentura STA po sečtení 99,7 procenta hlasů. Agentura zároveň upozornila, že o vítězi mohou ještě dodatečně rozhodnout korespondenční hlasy ze zahraničí. Před čtyřmi lety poštou dorazilo 14.593 hlasovacích lístků, aktuálně činí rozdíl mezi Svobodou a SDS necelých 8000 hlasů.

Členská země EU a NATO stojí před obtížným sestavením vlády, uvedla agentura DPA. Ani jeden ze dvou hlavních bloků totiž nedisponuje většinou 46 mandátů v 90členném parlamentu.

Golob přesto prohlásil, že má nárok na sestavení vlády. "Obnovili jsme svůj mandát, čekají nás obtížná jednání," řekl večer po volbách před svými příznivci.

Janša naznačil, že chce napadnout těsný výsledek voleb. "Budeme přepočítávat každý hlas z každé volební místnosti," uvedl podle agentury STA. Bez ohledu na výsledek však podle jeho slov poměr politických sil a případná vláda vzešlé z těchto voleb "nebudou zajišťovat velkou stabilitu".

Nerozhodný výsledek odráží hluboké rozdělení mezi 1,7 miliony oprávněných voličů ve Slovinsku. Vláda, kterou Golob před čtyřmi lety sestavil se sociálními demokraty a stranou Levice, mimo jiné zlepšila vztahy s Bruselem. Předseda SDS Janša je označován za pravicového populistu a spojence maďarského premiéra Viktora Orbána.

Danielle Collinsová
Danielle Collinsová
Danielle Collinsová

Americká královna provokace dráždí i ve studiu. Její averze ke Šwiatekové budí odpor

Američanka Danielle Collinsová si v posledních letech vybudovala pověst tenistky, která výrazně rozděluje veřejnost. Jedni ji milují, druzí nenávidí. Novodobá královna provokace teď víří vody i ve své zvláštní roli ve studiu stanice Tennis Channel. Během aktuálního turnaje v Miami její „zábavné" příspěvky dráždí velké množství fanoušků i některé hráče.

