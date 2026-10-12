Slovinci se zřejmě vyslovili proti zrušení poplatků za veřejnoprávní vysílání

Slovinci se podle skoro úplných výsledků nedělního poradního referenda vyslovili proti zrušení poplatků za veřejnoprávní vysílání. Uvádějí to agentury STA a AFP s odkazem na údaje zveřejněné v pondělí ráno volební komisí. Výsledek je ale těsný a čeká se stále na součet hlasů zaslaných poštou.
Slovinci také odmítli vládní zákon o rozšíření pravomocí parlamentních vyšetřovacích komisí, který opozice označovala za autoritářský
Po sečtení 99,98 procenta okrsků se voliči poměrem 50,04 ku 49,96 procenta vyjádřili proti zrušení poplatků. Rozdíl činí pouhých 692 hlasů a o konečném výsledku zřejmě rozhodnou až hlasy odevzdané poštou, uvedla agentura STA.
Podle ní se v průběhu noci výsledek měnil a pro zachování poplatků se častěji vyjadřovali voliči z větších měst, odkud výsledky přicházely později. Další aktualizace výsledku se očekává po 18. hodině.
V souběžném závazném referendu o vládním zákonu, jehož cílem bylo rozšířit pravomoci parlamentních vyšetřovacích komisí, hlasovalo 51,26 procenta voličů proti a 48,74 procenta pro. Kdyby referendum prošlo, osoby předvolané k výpovědi před těmito komisemi by byly povinny se dostavit okamžitě, aniž by mohly předvolání napadnout u soudu.
Podle opozice, která opatření označovala za zavedení „politické policie“, by předvolané osoby mohly být donuceny k vyzrazení citlivých informací.
V neděli se konala také dvě další nezávazná referenda. První se týkalo zrušení volebního práva cizinců ze států mimo EU s trvalým pobytem na komunální úrovni, přičemž 55,29 procenta voličů v něm bylo pro a 44,71 procenta proti.
Druhé hlasování se týkalo povinnosti veřejně prospěšných prací pro příjemce sociálních dávek, s čímž souhlasilo 60,54 procenta lidí a 39,46 procenta se vyslovilo proti.
Osmašedesátiletý Janez Janša se vrátil k moci poté, co se bývalému premiérovi Robertu Golobovi nepodařilo sestavit vládu i přes těsné vítězství jeho strany v březnových parlamentních volbách.
Janša chce mimo jiné zrušit pracovní místa ve veřejné správě a omezit financování nevládních lidskoprávních organizací, což kritizují jeho oponenti. Vůdce opozice Golob varoval, že Slovinsko čelí skutečné zkoušce odolnosti, a mluvil také o tendencích k autoritářství.
Ačkoli média a analytici předpovídali nízkou volební účast, hlasovalo přes 54 procent zapsaných voličů, což je nejvyšší účast, jaká kdy byla u referenda v této zemi zaznamenána. Výsledky legislativního referenda jsou ve Slovinsku závazné, pokud se ho zúčastní alespoň 20 procent oprávněných voličů.
Janša po vyhlášení předběžných výsledků uvedl, že vláda bude respektovat výsledek právně závazného referenda, které zrušilo změny zákona o vyšetřovacích komisích. V souvislosti s poradními plebiscity uvedl, že tento přístup uplatní i na zbylá referenda a „vůli občanů prosadí co nejdříve“, uvedl N1.
Veřejnoprávní stanice RTV Slovenija byla předmětem referend už v letech 2005, 2010 a 2022, kdy se rozhodovalo o způsobu jejího řízení a fungování. Ve Slovinsku činí poplatek za veřejnoprávní vysílání 14,02 eura (342 korun) měsíčně. Podle premiéra by jeho placení mělo být v budoucnu dobrovolné.
RTV Slovenija loni vykázala příjmy 152,1 milionu eur (3,7 miliardy korun), z toho 109,1 milionu eur (2,6 miliardy korun), tedy přes 70 procent, pocházelo z poplatků.
Referendum o zrušení poplatků za veřejnoprávní vysílání navrhla proruská populistická strana Pravda (Resnica), která podporuje Janšovu menšinovou vládu. Slovinsko je podle APA třetí evropskou zemí, která uskutečnila takovéto referendum. Na Slovensku a ve Švýcarsku podobné pokusy neuspěly. Slovensko nakonec rozhlasové a televizní poplatky zrušilo v roce 2023.
Český návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, který ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na státní rozpočet, koaliční kabinet premiéra Andreje Babiše schválil v polovině června. Návrh přiznává oběma médiím zhruba o 15 procent méně peněz, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků.
„Flagrantně porušuje ústavu.“ Fico kritizoval sňatek opoziční poslankyně s partnerkou
Slovenský premiér Robert Fico v pondělí označil za protiústavní provokaci sňatek, který poslankyně opozičního hnutí Progresivní Slovensko (PS) a šéfka parlamentního výboru pro lidská práva a národnostní menšiny Lucia Plaváková uzavřela se svou partnerkou.
Fatální incident v Rusku: vrátí se černá smrt? Má na svědomí miliony životů
Mor. Jedna z nejničivějších nemocí lidských dějin. Podle některých odhadů připravila o život více než 200 milionů lidí. Tři velké pandemie pustošily města i celé říše, paralyzovaly obchod a zdevastovaly společnost. Teď hrozí, že se kvůli nehodě v irkutském protimorovém institutu opět rozšíří. Bakterie, která za morem stojí, ale lidstvo provází od pravěku.
Plán útoku na základnu využívanou USA téměř jistě řídil Írán, řekl britský premiér
Plánovaný zářijový útok na britskou leteckou základnu Fairford využívanou Spojenými státy téměř určitě řídily íránské revoluční gardy, prohlásil v pondělí podle agentur britský premiér Andy Burnham. Britská diplomacie si v pondělí kvůli tomu předvolala íránského velvyslance v zemi.
Týden slibuje slunečné podzimní počasí, víkend přinese ochlazení a na hory sníh
Meteorologové pro začínající týden předpovídají podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Změna přijde s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a na hory sníh. Vyplývá to z pondělní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na tento týden.
Podezřelý z krádeže Renoirů navštívil muzeum, tak ho policie urychleně zatkla
Francouzská policie minulý týden urychlila zatčení podezřelých z krádeže dvou obrazů francouzského impresionisty Pierra-Augusta Renoira, protože jeden z nich navštívil další muzeum a vyšetřovatelé se obávali, že chystá svou příští loupež. V pondělí to novinářům řekl marseillský prokurátor Nicolas Bessone, informují agentury Reuters a AP.