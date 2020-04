Slovenští vědci vyvinuli test na koronavirus. Pro stát vyrobí 100 tisíc kusů

Slovenští vědci vyvinuli přesný test na koronavirus a připravují výrobu 100 000 kusů, které věnují Slovensku. Novinářům to dnes řekl biochemik a člen stálého krizového štábu zřízeného kvůli pandemii choroby covid-19 Robert Mistrík.

Podle Mistríka by testy od slovenských vědců měly v průběhu tří týdnů získat příslušné certifikáty. Jde o PCR testy, které zjišťují ribonukleovou kyselinu (RNA) koronaviru a které Slovensko dosud dováželo.

"Postupně bude nabíhat výroba tak, abychom poskytli Slovenské republice jako dar toto velké množství testů. Usilujeme o to, aby Slovensko bylo soběstačné, aby se nám nestalo, že nebudeme schopni testovat," řekl Mistrík, který se před loňskými prezidentskými volbami vzdal kandidatury na funkci hlavy státu ve prospěch pozdější vítězky hlasování Zuzany Čaputové.

Mistrík řekl, že cena slovenských testů bude několikanásobně nižší oproti jejich stávající tržní ceně. Vývoj testu a jeho výrobu financovala softwarová společnost Eset.

Při březnovém nástupu nové vlády Igora Matoviče po předchozích parlamentních volbách pětimilionové Slovensko uskutečňovalo denně jen zhruba 400 testů na koronavirus a země podle nového ministra zdravotnictví Marka Krajčího měla zásobu testovacích sad přibližně na týden. Matovič pak ohlásil plán zvýšit počet testovaných osob na 3000 lidí denně, do konce minulého týdne úřady tento záměr ale nenaplnily.

Mistrík podpořil citelné omezení volného pohybu lidí, které slovenská vláda schválila na období od středy do pondělí. "Není žádným tajemstvím, že Slovensko je na tom relativně dobře a bylo by velkou chybou, pokud bychom to otevřeli a potenciálně bychom mohli spustit lavinu," uvedl Mistrík. Faktický zákaz vycházení až na několik výjimek schválila vláda s cílem zamezit tradičnímu cestování obyvatel v období velikonočních svátků.

Slovensko dosud potvrdilo dvě úmrtí na koronavirus a u více než 500 lidí testy zjistily zmíněnou infekci.

