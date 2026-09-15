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Zahraničí

Slovenští influenceři vyvolali kritiku v italském městě, kde vylezli na komín

ČTK
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Dvojice slovenských influencerů vyvolala pozdvižení a kritiku v malém městě na severu Itálie poté, co vylezli na 250 metrů vysoký komín tamní bývalé elektrárny. Napsala to tento týden místní média. Ze svého počinu zveřejnili fotografie a video. Podle místních však zbytečně riskovali.

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Ilustrační fotoFoto: Honza Mudra
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Influenceři vystoupili na komín bývalé elektrárny v Porto Tolle u ústí Pádu. Elektrárna byla uzavřena v roce 2015 a nyní v areálu probíhají demolice a další úpravy, aby se z oblasti stalo turistické středisko. Komín, který patří k nejvyšším v Itálii, by však měl být zachován.

Areál patří energetickému holdingu Enel a dvojice slovenských mladíků se vydala na vrchol komínu bez vědomí vlastníka, píší média. Do areálu je vstup zakázán. Podle starosty města Robeta Pizzoliho je takový výstup vzhledem k minimálním bezpečnostním opatřením velmi nebezpečný. "Riskují tam život," řekl médiím starosta s tím, že podle něj pár fotek na internetu za takové nebezpečí nestojí. Majitel areálu navíc nevylučuje podání trestního oznámení na dvojici mladých mužů.

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