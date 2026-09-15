Slovenští influenceři vyvolali kritiku v italském městě, kde vylezli na komín

Dvojice slovenských influencerů vyvolala pozdvižení a kritiku v malém městě na severu Itálie poté, co vylezli na 250 metrů vysoký komín tamní bývalé elektrárny. Napsala to tento týden místní média. Ze svého počinu zveřejnili fotografie a video. Podle místních však zbytečně riskovali.
Influenceři vystoupili na komín bývalé elektrárny v Porto Tolle u ústí Pádu. Elektrárna byla uzavřena v roce 2015 a nyní v areálu probíhají demolice a další úpravy, aby se z oblasti stalo turistické středisko. Komín, který patří k nejvyšším v Itálii, by však měl být zachován.
Areál patří energetickému holdingu Enel a dvojice slovenských mladíků se vydala na vrchol komínu bez vědomí vlastníka, píší média. Do areálu je vstup zakázán. Podle starosty města Robeta Pizzoliho je takový výstup vzhledem k minimálním bezpečnostním opatřením velmi nebezpečný. "Riskují tam život," řekl médiím starosta s tím, že podle něj pár fotek na internetu za takové nebezpečí nestojí. Majitel areálu navíc nevylučuje podání trestního oznámení na dvojici mladých mužů.
Běloruské úřady podle zprávy pro OSN spolupracují na represích vůči opozici
Běloruské státní instituce od roku 2020 spolupracují na všech stupních justičního systému při umlčování kritiků autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, součástí represí jsou zatýkání, věznění a sledování. V připravované zprávě pro Radu OSN pro lidská práva (UNHRC) to tvrdí nezávislí experti, napsala dnes agentura Reuters.
AfD vede o parník ve volebních průzkumech, výrazně utíká i vládní CDU
Alternativa pro Německo (AfD) poprvé v některém z průzkumů k celoněmeckým volbám dosáhla podpory 30 procent. Před konzervativní unií CDU/CSU kancléře Friedricha Merze, která je druhá, má podle agentury GMS náskok deset procentních bodů. Další dva průzkumy, které vyšly v úterý, připisují AfD 29 procent a uvádějí ji rovněž na prvním místě.
„Vždy podle zásad trestního řízení.“ Bradáčová vyslala Babišovu ministrovi jasný vzkaz
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová vzkázala, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala tak na avizovaný záměr ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO), aby veřejní žalobci ve své práci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou.
Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvé novorozeně
Policie v úterý potvrdila, že od nedělního večera prošetřuje na Semilsku smrt novorozence nalezeného v kontejneru na odpad. O nálezu mrtvého dítěte v Rovensku pod Troskami v pondělí informovala některá média. Po osobě, která ho tam odložila, krajští kriminalisté intenzivně pátrají, uvedla na síti X regionální mluvčí policie Dagmar Sochorová.
Santiniho katedrálu naplní hudba Beaty Hlavenkové, zněla i ve filmu Zátopek a Dukla61
V pátek 2. října od 19:30 se v sedlecké katedrále odehraje koncert pianistky, skladatelky a producentky Beaty Hlavenkové. Večer nabídne hudbu z alba Theodoros i zhudebněné básně a propojí současnou tvorbu s výjimečnou architekturou Santiniho katedrály. Hlavenková získala několik hudebních ocenění Anděl a její hudba zazněla také ve filmech Zátopek, Král Šumavy či Dukla61.