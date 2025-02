Slovenský zpravodaj v Praze kritizoval rozhovor s Ficem, dostal okamžitou výpověď

Zpravodaj Slovenské televize a rozhlasu v Praze Boris Kršňák dostal od vedení veřejnoprávní společnosti výpověď. Novinář o tom informoval na svém účtu na Facebooku. Server Aktuality.sk napsal, že Kršňák se před několika dny připojil k otevřenému dopisu kritizujícímu výkon moderátora STVR Mateje Beránka v rozhovoru s premiérem Robertem Ficem. Firma věc odmítla komentovat.

"Přátelé, oznamuji vám, že končím na postu zahraničního zpravodaje v Praze. Dělal jsem to přes 18 let," napsal Kršňák na Facebooku. Připomněl, že pro Slovenský rozhlas odpracoval skoro 30 let. Uvedl, že současné vedení veřejnoprávní společnosti Slovenské televize a rozhlasu (STVR) mu vypovědělo smlouvu "bez poděkování, bez zdůvodnění".

Server Aktuality.sk píše, že výpověď byla Kršňákovi doručena v pondělí večer, ale podle novináře platí už od 30. ledna. Mezitím pracoval a říká, že není jasné, zda za odpracované dny dostane zaplaceno. Vedení STVR mu přitom ještě 17. ledna smlouvu prodloužilo. Proč ji jen o asi dva týdny později vypovědělo, Aktualitám.sk neřeklo. "STVR kvůli ochraně osobních údajů nekomentuje individuální smluvní vztahy s fyzickými osobami," uvedla mluvčí společnosti Andrea Pivarčiová.

Aktuality.sk připomínají, že Kršňák výpověď dostal poté, co podepsal otevřený dopis stávkového výboru STVR proti moderátorskému výkonu Mateje Beránka v diskusi s premiérem Ficem z 25. ledna. Podle signatářů dopisu nebyl moderátor na rozhovor připravený, neargumentoval a nevytvořil prostor pro důležitá témata.

Od vedení STVR signatáři dopisu žádali, aby zajistilo vyvážené a pravdivé zpravodajství. Beránek se po kritice moderování pořadu Sobotní dialogy vzdal, pak ale své rozhodnutí změnil, uvádějí Aktuality.sk. Na otevřený dopis ostře reagoval šéf rozhlasového zpravodajství Juraj Mikula. Názory kritiků mimo jiné označil za projev neprofesionality.

Kršňák říká, že navzdory výpovědi si za svým podpisem stojí. Od nyní už bývalých kolegů prý podporu dostal, ale více soukromě než veřejně. Má dojem, že v STVR panuje atmosféra strachu.