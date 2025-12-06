Zahraničí

Slovenský úřad prověřuje zákrok proti českému občanovi, podle Sme ho policista zbil

Slovenská policejní inspekce prověřuje zákrok proti českému občanovi albánského původu, kterého podle listu Sme před týdnem zbil v penzionu na středním Slovensku policista. Slovenská policejní prezidentka Jana Maškarová v sobotním prohlášení slíbila vyvození důsledků v případě policejního pochybení a odmítla jakékoliv jednání policisty, které může u veřejnosti vyvolat dojem selhání.
List Sme napsal, že muže původem z Albánie, který mluví česky, přišli policisté vyhodit z ubytovny. Muž je žádal o víc času, aby si mohl sbalit své věci, ale místo toho byl zbitý a následně vykašlával a zvracel krev. Incident se živě vysílal na sociální síti TikTok.

