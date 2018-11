Slovenský soud odsoudil dva exministry, podváděli s vyhlášením tendru za miliardy

Slovenský nejvyšší soud ve čtvrtek uložil vysoké tresty dvěma bývalým ministrům za machinace při miliardovém tendru. Proti jeho rozhodnutí v kauze, jež sahá do minulého desetiletí, se nelze odvolat. Na Slovensku jde o první velký případ, ve kterém soud pravomocně potrestal někdejší ministry.

Nejvyšší soud rozhodoval o odvoláních proti verdiktu nižšího soudu. Ten loni uznal bývalého ministra výstavby Mariana Janušeka a jeho nástupce Igora Štefanova vinnými z machinací v soutěži v hodnotě zhruba 120 milionů eur (asi 3,1 miliardy korun). Soutěž se týkala dodání některých služeb pro čerpání peněz z fondů EU.

Janušekovi nejvyšší soud trest zmírnil na 11 let vězení z původních 12 let, které mu uložil Specializovaný trestní soud. Štefanovovi ponechal v platnosti devítiletý trest vězení. Současně jim uložil pokutu shodně 30 000 eur (asi 780 000 korun) a na pět let jim zakázal působit ve veřejných funkcích. Oba exministři se vyhlášení rozsudku nezúčastnili, vyhnuli se tak okamžitému nástupu k výkonu trestu.

Podle nejvyššího soudu Janušek i Štefanov vytvořili podmínky pro dopředu vybraného uchazeče k získání zakázky a znemožnili účast jiných zájemců v soutěži. Do tendru se přihlásilo jediné konsorcium, které zakázku získalo a které bylo podle médií blízké Slovenské národní straně (SNS). Právě SNS, jež je součástí koalice nynějšího premiéra Petera Pellegriniho, Janušeka do ministerské funkce nominovala.

Slovenská média kauzu pojmenovala "nástěnkový tender" kvůli tomu, že podle dřívějších informací oznámení o zakázce ministerstvo výstavby zveřejnilo na krátkou dobu na těžko dostupné informační vývěsce ve své budově. Podle předsedy senátu nejvyššího soudu bylo ovšem prokázáno, že oznámení o tendru nebylo zveřejněn ani na zmiňované vývěsce.

Po propuknutí aféry kolem tendru Janušek v roce 2009 odstoupil z funkce ministra výstavby a regionálního rozvoje, ve které ho nahradil jeho stranický kolega Štefanov. Ten dříve zastával vedoucí pozici v agentuře ovládané ministerstvem výstavby a podílel se na zmiňovaném tendru. Štefanov byl později kvůli svému angažování v tendru z postu ministra odvolán. Smlouvu s vítězem soutěže úřady později sice zrušily, stát konsorciu ale vyplatil 12,74 milionu eur (asi 331 milionů Kč).

Exministri Janušek a Štefanov pôjdu za mreže, rozhodol Najvyšší súd https://t.co/X6TOGoPqzT pic.twitter.com/gMUZsZtSUN — Denník SME (@denniksme) November 15, 2018

Proti verdiktu soudu první instance se odvolali Janušek i Štefanov. Prokurátorka zase podala odvolání kvůli tomu, že Specializovaný trestní soud zprostil obžaloby další tři osoby, které se podle prokuratury jako úředníci a konzultantka podíleli na sporném tendru. U dvou ze zmiňované trojice obžalovaných nejvyšší soud zproštění obžaloby potvrdil, obžalobu vůči další osobě vrátil soudu nižší instance k opětovnému projednání.

Policie v případu obvinila bývalé ministry a další osoby v letech 2011 a 2012. Vyšetřování kauzy se protáhlo i kvůli tomu, že prokuratura ji v minulosti vrátila policii k došetření.