Slovenský poslanec přestoupil ke konkurenci, vláda tím přišla ve sněmovně o většinu

Slovenská vládní koalice přišla o dosavadní těsnou většinu ve sněmovně. Napsala to slovenská média po oznámení o přestupu jednoho z poslanců ke skupince kolem bývalého ministra životního prostředí Tomáše Taraby.
Vládní poslanci pak na aktuální schůzi sněmovny prosadili, že parlament tento týden už hlasovat nebude. Vládní politici očekávají jednání o vzniklé situaci. Lídr opozice Michal Šimečka jako řešení vidí vypsání nových voleb.
Podle slovenského tisku má koalice premiéra Roberta Fica ve 150členné sněmovně jistotu podporu už jen od 75 poslanců. Důvodem je, že k Tarabovi se přidal poslanec Roman Malatinec.
Ten se původně dostal do sněmovny na kandidátní listině nyní menší vládní strany Hlas-sociální demokracie a pak přestoupil k poslancům kolem současného ministra cestovního ruchu a sportu Rudolfa Huliaka. Po volbách z roku 2023 se vládní koalice opírala ve sněmovně o 79 hlasů.
Taraba, kterému sněmovna i díky hlasům poslanců nejmenší vládní strany SNS ještě jako ministrovi životního prostředí vyslovila na konci září nedůvěru, podle listu Sme uvedl, že s některými návrhy vládní koalice na probíhající parlamentní schůzi může mít problém.
Vládní politici chtějí o vzniklé situaci jednat. Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Šimečka očekává "kšeftování" s hlasy k získání parlamentní většiny. Za jediné východisko označil předčasné volby. V řádném termínu jsou příští parlamentní volby na Slovensku plánovány na září příštího roku.
Současná vládní koalice na Slovensku dočasně většinu ve sněmovně ztratila už dříve. Fico se pak ale s většinou rebelujících poslanců dohodl na podpoře své vlády a dva z těchto zákonodárců, včetně Huliaka, se loni stali ministry.
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