Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
3. 11. Hubert
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Slovenský poslanec přestoupil ke konkurenci, vláda tím přišla ve sněmovně o většinu

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Slovenská vládní koalice přišla o dosavadní těsnou většinu ve sněmovně. Napsala to slovenská média po oznámení o přestupu jednoho z poslanců ke skupince kolem bývalého ministra životního prostředí Tomáše Taraby.

U.S. Secretary of State Rubio visits Slovakia
Slovenský premiér Robert Fico.Foto: REUTERS – Alex Brandon
Reklama

Vládní poslanci pak na aktuální schůzi sněmovny prosadili, že parlament tento týden už hlasovat nebude. Vládní politici očekávají jednání o vzniklé situaci. Lídr opozice Michal Šimečka jako řešení vidí vypsání nových voleb.

Podle slovenského tisku má koalice premiéra Roberta Fica ve 150členné sněmovně jistotu podporu už jen od 75 poslanců. Důvodem je, že k Tarabovi se přidal poslanec Roman Malatinec.

Související

Ten se původně dostal do sněmovny na kandidátní listině nyní menší vládní strany Hlas-sociální demokracie a pak přestoupil k poslancům kolem současného ministra cestovního ruchu a sportu Rudolfa Huliaka. Po volbách z roku 2023 se vládní koalice opírala ve sněmovně o 79 hlasů.

Taraba, kterému sněmovna i díky hlasům poslanců nejmenší vládní strany SNS ještě jako ministrovi životního prostředí vyslovila na konci září nedůvěru, podle listu Sme uvedl, že s některými návrhy vládní koalice na probíhající parlamentní schůzi může mít problém.

Reklama
Reklama

Vládní politici chtějí o vzniklé situaci jednat. Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Šimečka očekává "kšeftování" s hlasy k získání parlamentní většiny. Za jediné východisko označil předčasné volby. V řádném termínu jsou příští parlamentní volby na Slovensku plánovány na září příštího roku.

Související

Současná vládní koalice na Slovensku dočasně většinu ve sněmovně ztratila už dříve. Fico se pak ale s většinou rebelujících poslanců dohodl na podpoře své vlády a dva z těchto zákonodárců, včetně Huliaka, se loni stali ministry.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Nejnovější články ze Sportu

Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
„A máte všechno zaplaceno? Mohla bych to, prosím, vidět?“ oslovila Klára Sovová, majitelka Luční boudy, Správu KRNAP přes facebookový profil krkonošského hotelu.
„A máte všechno zaplaceno? Mohla bych to, prosím, vidět?“ oslovila Klára Sovová, majitelka Luční boudy, Správu KRNAP přes facebookový profil krkonošského hotelu.
„A máte všechno zaplaceno? Mohla bych to, prosím, vidět?“ oslovila Klára Sovová, majitelka Luční boudy, Správu KRNAP přes facebookový profil krkonošského hotelu.

„A máte všechno zaplaceno?“ Boudařka Sovová ukázala na KRNAP, šéf odvolal dva náměstky

Poté co se v září ministr životního prostředí Igor Červený zaměřil na ekologickou zátěž na Šumavě, teď zacílil na Krkonošský národní park (KRNAP). A opět je v tom stopa Kláry Sovové, krkonošské boudařky a neúspěšné kandidátky Motoristů na pražskou primátorku. Ministr Červený straší, že správa národního parku přijde o sto milionů korun, její šéf se už zbavil dvou svých náměstků.

demonstrace za veřejnoprávní média, protest, akademická obec, studenti, transparent, transparenty, Jů a Hele --- Academic community gathering in support of Czech Television and Czech Radio in Prague
demonstrace za veřejnoprávní média, protest, akademická obec, studenti, transparent, transparenty, Jů a Hele --- Academic community gathering in support of Czech Television and Czech Radio in Prague
demonstrace za veřejnoprávní média, protest, akademická obec, studenti, transparent, transparenty, Jů a Hele --- Academic community gathering in support of Czech Television and Czech Radio in Prague

ŽIVĚ Na Václaváku začala hlavní demonstrace na podporu médií, na místě protestují tisíce lidí

Tisíce lidí se sešly na pražském Václavském náměstí na demonstraci na podporu nezávislosti České televize Českého rozhlasu. Na místo dorazili mimo jiné studenti vysokých škol, ale také zaměstnanci obou veřejnoprávních médií, kteří stávkují proti záměru vlády změnit systém jejich financování. Kabinet chce zrušit poplatky od lidí a firem a platit provoz ČT a ČRo ze státního rozpočtu.

Miroslav Kalousek v pořadu Střelnice Matyáše Zrna
Miroslav Kalousek v pořadu Střelnice Matyáše Zrna
Miroslav Kalousek v pořadu Střelnice Matyáše Zrna

„Kalousku, ty sv*ně, my tě oběsíme s celou rodinou.“ Dal mu několik facek. A dodnes nelituje

Před 13 lety dal Miroslav Kalousek mladíkovi několik facek. Za výkřiky, že ho oběsí s celou rodinou. Politik zaplatil pokutu, ale litovat odmítá dodnes. V podcastu Střelnice Matyáše Zrna se k tomu vrací – a stejně otevřeně mluví i o Andreji Babišovi, který z něj udělal „satana“, o demonstraci, kde řvali „Kalousku, vylez“, a o sněmovně, která podle něj hrubne.

Reklama
Po muži v sobotu 31. října vyhlásila pátrání i česká policie. Nezvěstný má štíhlou postavu, je vysoký 185 až 190 centimetrů a má modré oči. (Ilustrační foto)
Po muži v sobotu 31. října vyhlásila pátrání i česká policie. Nezvěstný má štíhlou postavu, je vysoký 185 až 190 centimetrů a má modré oči. (Ilustrační foto)
Po muži v sobotu 31. října vyhlásila pátrání i česká policie. Nezvěstný má štíhlou postavu, je vysoký 185 až 190 centimetrů a má modré oči. (Ilustrační foto)

Ve Vysokých Tatrách už týden pátrají po 50letém českém turistovi

Už více než týden se pohřešuje 50letý český turista Jiří, který se ztratil ve Vysokých Tatrách. Po muži pátrá slovenská policie i jeho příbuzní, kteří se obrátili na sociální sítě. Všechny snahy jsou zatím bezvýsledné, informoval v úterý zpravodajský server Topky.sk.

Reklama
Reklama
Reklama