Slovenský politik posílal intimní fotografie „nezletilým dívkám". Dostal se do pasti českého lovce predátorů

Bývalý slovenský poslanec posílal intimní fotografie a nevhodně komunikoval s osobami, o kterých si sám myslel, že se jedná o nezletilá děvčata. Sám přitom po nich podobné fotografie vyžadoval. Za profily dívek ale ve skutečnosti stál český student a lovec internetových predátorů.
Na zjištění českého studenta, který píše diplomovou práci o sexuálních predátorech, upozornil zpravodajský web CNN Prima News. Mladík se za nezletilou dívku pouze vydával ve snaze odhalit další pachatele.
Poté co student na profil „čtrnáctileté dívky“ umístil informaci, že je na sociálních sítích nová a že si chce najít přátele, reagoval bývalý poslanec relativně v krátkém časovém intervalu. „Ozval se zhruba pět minut po zveřejnění příspěvku, kde jsme psali jen to, že jsme tu noví a hledáme kamarády,“ popsal lovec pro CNN.
Po úvodní konverzaci se „dívka“ zeptala bývalého poslance, zda mu nevadí, že jí je 14 let. On odpověděl, že ne. Sám přitom tvrdil, že je mu 28.
„Co by jsi chtěla sama anebo s někým zkusit? Co tě láká? Mám velmi rád, když mi žena sedne na kolena,“ píše například v jedné zprávě bývalý zákonodárce.
„Začaly se projevovat typické predátorské rysy typu, že začal posílat svoje fotografie, žádal také o fotografie děvčat,“ přiblížil lovec predátorů. Rovněž uvedl, že si s politikem měl psát celkem na třech profilech, kde se vydával dokonce i za třináctileté dívky.
Politik o ničem neví, Matovič se od něj distancoval
Zveřejněné informace komentoval předseda Hnutí Slovensko a bývalý premiér Igor Matovič. Jeho hnutí zmíněný poslanec zastupoval ve slovenské Národní radě v letech 2020 až 2023.
„Nemůžeme zodpovídat za činy dospělého člověka, se kterým nemáme nic společného, jen proto, že byl někdy naším poslancem,“ uvedl.
Čeští novináři společně se svými slovenskými kolegy se pokusili exposlance kontaktovat. V krátkém telefonickém rozhovoru sdělil pouze, že o ničem takovém neví. V následné zprávě nicméně zdůrazňoval, aby žádné jeho zprávy nezveřejňovali, a argumentoval rovněž tím, že skutečný věk uživatelů na sociálních sítích není nijak ověřitelný.
Ke kauze se vyjádřil i slovenský premiér a předseda vládní strany Směr Robert Fico. „Proč se nezveřejnilo jeho jméno? Proč médiím stačí vyjádření Igora Matoviče, že jeho strana s tím nemá nic společného?“ reagoval.
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