Slovenský nejvyšší soud zrušil trest pro Čecha, který kradl v Kňažkově vile

Český zloděj vnikl do vily loni v lednu a vykradl trezor. Milan Kňažko se však probudil a muže postřelil.

Bratislava - Slovenský nejvyšší soud v úterý zrušil rozhodnutí nižšího soudu, který loni potrestal českého občana Pavla Novotného tříletým trestem vězení za krádež v bratislavské vile známého herce Milana Kňažka. Vyhověl tak dovolání bývalé slovenské ministryně spravedlnosti Lucie Žitňanské, že uložený trest byl v rozporu se zákonem nízký. Soud první instance bude muset obžalobu na Novotného ve zmiňovaném případu znovu projednat.

Nejvyšší soud zároveň uvalil vazbu na Novotného, který si původně uložený trest odpykával v jedné ze slovenských věznic a který se líčení na vlastní žádost nezúčastnil.

Žitňanská v dovolání, se kterým se ztotožnil i nový ministr spravedlnosti Gábor Gál, namítala, že okresní soud nezákonně přiznal obžalovanému polehčující okolnosti. Tvrdila rovněž, že při použití zákonných ustanovení měl soud vyměřit Novotnému trest v rozmezí od pět let a čtyř měsíců do deseti let.

Předseda senátu nejvyššího soudu řekl, že jako polehčující okolnost při rozhodování o výši trestu nestačí pouze samotné doznání obžalovaného, jak to učinil Novotný. Soudce zároveň upozornil, že soud prvního stupně nesprávně přiřkl i jednu přitěžující okolnost Novotnému, který byl ve vlasti dvanáctkrát soudně trestaný.

Podnět k podání mimořádného opravného prostředku podal Kňažko poté, co se prokurátor proti verdiktu soudu první instance neodvolal.

Herec před novináři rozhodnutí nejvyššího soudu uvítal. "Zatím je to na dobré cestě. Jednoznačně to (krádež) nebyla náhoda, o tom není pochyb. Doufám, že to dopadne ve prospěch spravedlnosti," řekl Kňažko. Odmítl ale upřesnit, kdo by si krádež v jeho domě mohl objednat.

Do vily v prestižní bratislavské čtvrti nedaleko památníku Slavín Čech vnikl v noci loni v lednu. Odcizil hotovost z peněženky a s pomocí nalezených klíčů otevřel trezor, ze kterého podle obžaloby vzal peníze, prsten a hodinky v celkové hodnotě nejméně 10 000 eur (258 000 korun).

Kňažko se ovšem vzbudil a zloděje postřelil. Zraněný muž ještě stihl z vily uprchnout, ale policisté ho dopadli na zahradě.