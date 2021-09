Slovenská strana Za lidi se rozpadá. Opustila ji ministryně a další poslanci

Nejmenší slovenskou vládní stranu Za lidi opouští po vnitrostranickém konfliktu ministryně spravedlnosti Mária Kolíková a šest z deseti poslanců strany. Ti budou nově působit v poslaneckém klubu jiné vládní strany Svoboda a solidarita (SaS) ministra hospodářství Richarda Sulíka. Stranu Za lidi založil bývalý prezident Andrej Kiska, který loni z politiky odešel.

Vývoj souvisí s dlouhodobým neúspěšným požadavkem křídla kolem Kolíkové na svolání mimořádného sněmu strany Za lidi, který by volil nové stranické vedení. Proti konání sněmu byla šéfka strany a vicepremiérka Veronika Remišová, která prostřednictvím personálních změn získala na svou stranu většinu členů předsednictví Za lidi. Remišová dříve nařkla skupinu členů kolem Kolíkové z toho, že jim jde jen o funkce.

"Chceme nadále naplňovat programové prohlášení vlády a prosazovat reformy," řekla Kolíková o další působením své platformy po odchodu ze strany Za lidi a po dohodě o spolupráci se SaS.

Posílením o půltucet poslanců se SaS stala druhou nejsilnější stranou čtyřčlenné vládní koalice, ve které dominuje protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti ministra financí a expremiéra Igora Matoviče. V koalici, která vznikla po loňských volbách a která se letos na jaře po vládní krizi dohodla na výměně premiéra, působí i hnutí Jsme rodina šéfa sněmovny Borise Kollára.

SaS chce, aby se po rozpadu strany Za lidi nezměnily poměry v koalici a aby Kolíková i Remišová zůstaly ve svých vládních funkcích. "Nechceme otevírat koaliční smlouvu. To znamená, že naším zásadním požadavkem je, že Mária Kolíková zůstane ministryní spravedlností. To, co ona prosazuje, je prakticky to, co SaS prosazovat chtěla," řekl Sulík.

Remišová, která v minulosti působila v OLaNO, v čele strany Za lidi vystřídala Kisku loni. Exprezident dříve uvedl, že politiku opouští kvůli dlouhodobým zdravotním potížím, a dal najevo zklamání, že jeho strana je po parlamentních volbách nejmenším členem vládní koalice. Strana Za lidi získala v posledních volbách 12 křesel ve 150členné sněmovně. Dva poslanci ji opustili během vládní krize letos na jaře.

Podobné přestupy poslanců mezi vládními stranami zažilo Slovensko naposledy v roce 2016. Stalo se tak poté, co tehdejší nejmenší vládní stranu Síť rovněž opustila většina poslanců a začali spolupracovat s jinou koaliční stranou. Síť pak z vládní koalice tehdejšího premiéra a šéfa sociálních demokratů (Směr-SD) Roberta Fica vypadla.