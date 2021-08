Slovenskou obcí Petkovce se prohnalo tornádo. Bralo střechy a strhlo vedení

Obcí Petkovce na východě Slovenska se ve čtvrtek prohnalo tornádo. Poškodilo obytné domy, některé zůstaly bez střechy, strhlo elektrické vedení a polámalo stromy. Na místě zasahovali hasiči. Zranění nebyli hlášeni.

"Bylo vidět, jak se točí vír a všechno zvedá nahoru. Plechy ze střech (to) odneslo možná 100 metrů. Přehnalo se jen spodní částí obce. Trvalo to možná minutu, ale demolovalo to všechno, je tady spoušť," popsal starosta Pavol Hybala podle serveru Teraz.sk. Dodal, že podle jeho informací nebyl nikdo při řádění živlu zraněn.

"Nahlášeno bylo poškození čtyř rodinných domů, kterým (tornádo) odneslo střechu. Polámané jsou stromy, elektrické vedení je stržené," popsala operační důstojnice krajského ředitelství Hasičského a záchranného sboru v Prešově s tím, že byla také neprůjezdná silnice v obci.

Na místě zasahovalo zhruba dvacet profesionálních a dobrovolných hasičů. Odstraňují spadlé stromy a části střech ze silnice a poničené střechy přikrývají plachtami, píše Teraz.sk.

Popis škody, které tornádo způsobilo, je podle starosty zatím předběžný. Úřady vyčíslí škody později.

Podstatně silnější tornádo se na konci června přehnalo Břeclavskem a Hodonínskem. Na Moravě tehdy poničilo kolem 1200 domů, asi 200 z nich muselo být zbouráno. Šest lidí zemřelo. Bouře způsobila škody za miliardy korun.