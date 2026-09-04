Slovensko zatrhlo Evropské unii prodloužení sankcí proti ruským občanům

Velvyslanci členských zemí Evropské unie se ve středu neshodli na návrhu prodloužit o 12 měsíců sankce uvalené na ruské občany. Proti bylo Slovensko. S odvoláním na diplomatické zdroje o tom v pátek informoval bruselský server Politico. Podle informací chce Bratislava i nadále sankce prodlužovat každých šest měsíců, a nikoliv jen jednou ročně. Slovensko také žádá vyškrtnutí dvou jmen ze seznamu.
Platnost těchto sankcí, které byly v minulosti opakovaně prodlužovány vždy o šest měsíců, končí v úterý 15. září. EU chtěla tentokrát dosáhnout delšího prodloužení a vyhnout se častému opakovanému vyjednávání o prodlužování. Jakákoli změna totiž vyžaduje jednomyslný souhlas všech 27 členských států bloku.
Šestiměsíční cyklus prodlužování sankcí byl kompromisem, jehož cílem bylo vyjít vstříc někdejšímu maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, poznamenalo Politico.
Budapešť opakovaně využívala blížící se termíny vypršení sankcí k tomu, aby na ostatní evropské vlády tlačila a získala od nich ústupky. K Maďarsku se přitom v minulosti často připojilo se svými speciálními požadavky právě Slovensko.
Souhlas Budapešti a Bratislavy řešili diplomaté do poslední chvíle už při prodlužování těchto sankcí loni v březnu i v září a rovněž i letos v březnu.
Na sankčním seznamu Evropské unie je nyní kolem 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Důvodem pro uvalení sankcí byl podle EU podíl těchto fyzických a právnických osob na narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.
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