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Zahraničí

Slovensko zatrhlo Evropské unii prodloužení sankcí proti ruským občanům

ČTK
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Velvyslanci členských zemí Evropské unie se ve středu neshodli na návrhu prodloužit o 12 měsíců sankce uvalené na ruské občany. Proti bylo Slovensko. S odvoláním na diplomatické zdroje o tom v pátek informoval bruselský server Politico. Podle informací chce Bratislava i nadále sankce prodlužovat každých šest měsíců, a nikoliv jen jednou ročně. Slovensko také žádá vyškrtnutí dvou jmen ze seznamu.

Slovenský premiér Robert Fico dlouhodobě odmítá sankce vůči Rusku. Vymezil se vůči nim i při pátečním setkání s bulharským premiérem Rumenem Radevem.
Slovenský premiér Robert Fico dlouhodobě odmítá sankce vůči Rusku. Vymezil se vůči nim i při pátečním setkání s bulharským premiérem Rumenem Radevem.Foto: AP – Robert Hegedus
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Platnost těchto sankcí, které byly v minulosti opakovaně prodlužovány vždy o šest měsíců, končí v úterý 15. září. EU chtěla tentokrát dosáhnout delšího prodloužení a vyhnout se častému opakovanému vyjednávání o prodlužování. Jakákoli změna totiž vyžaduje jednomyslný souhlas všech 27 členských států bloku.

Šestiměsíční cyklus prodlužování sankcí byl kompromisem, jehož cílem bylo vyjít vstříc někdejšímu maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, poznamenalo Politico.

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Budapešť opakovaně využívala blížící se termíny vypršení sankcí k tomu, aby na ostatní evropské vlády tlačila a získala od nich ústupky. K Maďarsku se přitom v minulosti často připojilo se svými speciálními požadavky právě Slovensko.

Souhlas Budapešti a Bratislavy řešili diplomaté do poslední chvíle už při prodlužování těchto sankcí loni v březnu i v září a rovněž i letos v březnu.

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Na sankčním seznamu Evropské unie je nyní kolem 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Důvodem pro uvalení sankcí byl podle EU podíl těchto fyzických a právnických osob na narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

Připomeňte si: Premiér Robert Fico mluví o návštěvě Ruska a jednání s prezidentem Vladimirem Putinem

Premiér Robert Fico mluví o návštěvě Ruska a jednání s prezidentem Vladimirem Putinem | Video: Facebook/Robert Fico
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