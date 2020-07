Slovenská vláda existuje 100 dnů a už má krizi. Kollár čelí kauze s opsanou diplomkou

Peter Kováč, deník SME, Zahraničí

Slovensko zažívá koaliční krizi, a to pouhých 100 dnů od nástupu vlády. Předseda hnutí Jsme rodina Boris Kollár podle médií opsal část své diplomové práce, aniž by uvedl zdroj. Jeho odvolání či odstoupení z pozice předsedy parlamentu žádá opozice i veřejnost, Kollár ale varuje, že pak by jeho hnutí odešlo také z koalice, píše deník Sme.