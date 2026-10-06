Slovensko se s poctami rozloučilo s učitelkou, která nepřežila útok na škole

Se státními poctami se v úterý Slovensko rozloučilo s učitelkou, která před týdnem nepřežila útok nožem na základní škole. Smutečního obřadu ve Staškově na severu země se zúčastnili nejen příbuzní 61leté oběti, ale také například její kolegové, dále ministři, generální prokurátor a věnec přinesli členové čestné stráže slovenského prezidenta. Uvedla to slovenská média.
Učitelka podle listu Nový čas zemřela přímo ve škole, když chránila děti před útočníkem. Ten zranil i další učitelku a také žačku, která pak zraněním podlehla v nemocnici. Poslední rozloučení se 14letou dívkou je naplánováno na středu.
Z útoku policie podezírá 13letého žáka uvedené základní školy, který není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Média uvedla, že matka chlapce po uvedené tragédii skončila ve vazbě, neboť vyhrožovala ředitelce školy smrtí. Podle tisku útočníka vychovávali prarodiče a jeho matka byla dříve stíhaná kvůli drogám, otec si v minulosti zase odpykal trest za majetkovou a drogovou kriminalitu.
Slovenská policejní inspekce v souvislosti s tragickým incidentem na škole prověřuje postup policistů. Policie ještě před útokem obdržela oznámení ohledně nevhodného chování chlapce. Ten podle médií vyhotovil koláž s podobiznami učitelek a s koncentračním táborem.
Slovenské úřady se po tragédii začaly zabývat i jinými incidenty či výhrůžkami na školách.
Loni v lednu student gymnázia ve Spišské Staré Vsi na východním Slovensku ubodal zástupkyni ředitelky této školy a jednu studentku, další studentku pak vážně zranil.
Soud prvního stupně mu za to minulý týden uložil trest vězení v trvání 25 let, rozsudek není pravomocný. V pondělí pak slovenská vláda rozhodla, že pozůstalé obětí a zraněné při tomto útoku a útoku ve Staškově stát finančně odškodní.
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